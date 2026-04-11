GS건설, 대전 도안신도시에 2293세대 매머드급 단지 공급

AI 핵심 요약beta
- GS건설이 대전 도안신도시 2단계에 2293세대 규모의 도안자이 센텀리체를 공급하기 시작했다.
- 전용면적 84㎡가 전체의 80% 이상을 차지하며 2028년 개통 예정인 트램 역세권에 위치해 도심 접근성이 우수하다.
- 4월 20일부터 청약을 받으며 1단지는 2029년 10월, 2단지는 12월 입주 예정이다.
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1·2단지 중복청약 가능…견본주택 열고 본격 분양
[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = GS건설이 대전 도안신도시 2단계 개발구역인 유성구 용계동 일원에 '도안자이 센텀리체' 견본주택을 개관하고 공급에 들어갔다. 지하 2층~지상 최고 42층 규모로 조성되는 이 단지는 전체 2293세대 중 1780세대를 일반분양한다.
일반분양 물량은 1단지(26블록) 946세대와 2단(30블록) 834세대로 나뉜다. 전용면적별로는 실수요자 층이 두터운 84㎡가 전체의 80% 이상을 차지한다. 1단지는 84㎡(A~E)와 99㎡(A·B)로 구성되며, 2단지는 84㎡(A·A1·B·B1·C·C1), 115㎡(A·B·C·C1), 134㎡P(펜트하우스) 등 선택 폭을 넓혔다. 청약 편의를 위해 평면 구조에 따라 판상형과 타워형 두 가지 군으로 통합해 접수를 진행한다.
교통 여건은 대전도시철도 2호선 트램 용계역(예정)이 도보 5분 거리에 위치한 역세권이다. 2028년 트램이 개통되면 유성온천역까지 10분, 정부청사역까지 20분대 이동이 가능해 도심 접근성이 크게 개선될 전망이다. 교육 환경은 1단지 옆 초·고교 부지와 2단지 인근 중학교 신설이 계획돼 도보 통학권 형성이 기대된다.
단지 주변 생활 인프라는 기존 도안신도시의 시설을 공유한다. 롯데마트, NC백화점, 건양대병원 등이 인접해 있고 단지 남쪽에는 35만㎡ 규모의 중앙공원이 조성될 계획이다. 지난 3월 착공한 서남부종합스포츠타운과 인근 나노·반도체 국가산업단지 조성 계획은 향후 주거 가치를 높이는 요소로 꼽힌다.
특화 설계도 도입됐다. 1단지 일부 세대와 2단지에 테라스형 설계를 적용했으며 전 동 1층을 필로티로 구성해 개방감을 확보했다. 커뮤니티 시설인 '클럽 자이안'에는 골프연습장, 사우나, 게스트하우스와 함께 어린이집, 키즈도서관 등 육아 지원 시설이 들어선다.
금융 혜택으로는 계약금 10%에 대해 3차 분납제를 실시한다. 1차 계약금 1000만 원으로 계약을 체결한 뒤 3차 계약금은 6개월 뒤인 11월에 납부하는 방식이다. 중도금 납입 전 전매가 가능하다는 점도 수요자들의 관심을 끄는 대목이다.
청약 일정은 4월 20일 특별공급을 시작으로 21일 1순위, 22일 2순위 접수를 받는다. 당첨자 발표일이 1단지 28일, 2단지 29일로 상이해 두 단지 모두 청약할 수 있다. 정당계약은 5월 12일부터 14일까지 진행된다. 입주는 1단지 2029년 10월, 2단지 2029년 12월 예정이다.
gyun507@newspim.com