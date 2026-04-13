李대통령, 방산기업과 '세일즈 외교'…"폴란드 방산 경쟁력 강화에 함께"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 13일 청와대에서 도날드 투스크 폴란드 총리와 공식 오찬을 열고 양국 방산 협력 강화를 기대했다.
- 이 대통령은 한국 무기 체계가 폴란드를 거쳐 유럽 시장으로 확대되고 있으며 한국 기업의 경제 기여를 희망했다.
- 투스크 총리는 한국을 믿을 수 있는 책임감 있는 파트너로 평가하며 한류 문화의 영향력을 강조했다.
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현대로템·한화·KAI 방산 업체 참석
투스크 총리 "한국 문화 큰 영향력"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 13일 도날드 투스크 폴란드 총리와의 공식 오찬에서 "양국 간 방산 협력이 폴란드의 국방력, 그리고 방위 산업 경쟁력을 강화하는 길에 함께하기를 기대한다"고 밝혔다.
투스크 총리는 "우리는 동일한 이해관계뿐 아니라 동일한 가치관을 갖고 미래를 함께 향해 나아갈 수 있다"고 화답했다.
이 대통령은 이날 오후 청와대 본관에서 공식 방한한 투스크 총리를 위한 오찬을 마련했다.
이 대통령은 "깊은 우정 위에 쌓아올린 협력 관계는 불확실한 세계 정세를 맞아 방산과 인프라의 전략적 분야 협력으로 발전하고 있다"며 "방산 협력은 단순히 무기를 수출하는 일이 아니다"라고 말했다.
◆ 李대통령 "한국 기업이 폴란드 경제 발전 기여하길"
이 대통령은 "대한민국의 우수한 무기 체계는 폴란드의 무기로 진화해 유럽 시장이라는 큰 무대를 향해 뻗어가고 있다"며 "한국 기업들이 폴란드 경제 발전에 기여하기를 기대한다"고 희망했다.
이날 공식 오찬에는 폴란드 측과 무기 수출 계약을 맺은 방위 산업 업체 관계자들도 함께 했다. 이용배 현대로템 대표이사와 손재일 한화에어로스페이스·한화시스템 대표이사, 김종출 한국항공우주산업(KAI) 대표이사, 한만희 해외건설협회장, 류재철 LG전자 최고경영자(CEO)가 자리했다.
이 대통령은 양국의 역사 인식으로 공감대를 이뤘다. 이 대통령은 "대한민국과 폴란드는 모두 국권 침탈이라는 수난을 극복하고 불굴의 의지로 희망의 새 역사를 써 내려왔다"며 "가장 중요한 것은 총리님이나 저나 민주주의를 위해 싸웠고, 민주주의를 실천하고 있는 민주주의자라는 사실"이라고 강조했다.
◆ 투스크 "韓, 믿을 수 있고 책임감 있는 파트너"
투스크 총리는 "저희를 잇는 것은 단순한 교류나 협력뿐 아니라 오랜 세월 동안 이어진 두터운 신뢰감과 우정"이라며 "혼란스러운 국제 정세에서 한국과 같이 믿을 수 있고 책임감 있고 친밀감이 넘치는 파트너를 찾을 수 있어 매우 영광"이라고 화답했다.
투스크 총리는 "우리가 비슷한 연대기와 비슷한 가치를 공유한다는 것을 기쁘게 생각한다. 우리는 삶에서 비슷한 경험을 많이 했다"며 "이 대통령이 민주주의를 위해서 얼마나 많은 노력을 했는지 잘 안다"고 말했다.
특히 투스크 총리는 "1년 전에 이 대통령이 직접 보여줬던 그 용기는 전 세계를 깜짝 놀라게 했다"며 "저에게도 많은 영감을 줬다"고 말했다.
투스크 총리가 언급한 1년 전 용기는 12·3 비상계엄 당시 더불어민주당 대표였던 이 대통령이 직접 라이브 방송을 통해 국민에게 도움을 요청했던 일을 언급한 것으로 보인다.
투스크 총리는 한국 문화에 대한 깊은 애정도 표했다. 투스크 총리는 "가장 좋아하는 책은 '채식주의자'이고 저의 두 손녀는 '케이팝 데몬 헌터스' 열혈한 팬"이라며 "한국 문화가 폴란드에서 얼마나 큰 영향력을 갖는지 대통령께서 알아주셨으면 한다"고 한류 열풍을 설명했다.
pcjay@newspim.com