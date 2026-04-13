동해시, 수원서 '무릉별유천지 라벤더 축제' 홍보

AI 핵심 요약beta
- 동해시가 13일 17일부터 수원컨벤션센터에서 열리는 제6회 대한민국 축제 엑스포 참가해 관광 홍보를 한다.
- 동해문화관광재단과 협력해 부스 운영하며 무릉별유천지 라벤더축제와 도째비골 스카이밸리를 집중 홍보한다.
- 이번 참여로 관광객 유치 기반을 넓히고 축제 운영 노하우를 공유하며 경쟁력을 강화한다.
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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시는 오는 17일부터 19일까지 경기도 수원컨벤션센터에서 개최되는 '제6회 대한민국 축제 엑스포'에 참가해 관광 홍보를 진행한다고 13일 밝혔다.
이번 엑스포에는 동해시와 동해문화관광재단이 협력하여 홍보부스를 운영하며 동해시의 주요 관광지와 축제를 집중적으로 홍보하고 여러 관광 홍보물과 기념품을 제공할 예정이다.
특히 다가오는 '무릉별유천지 라벤더 축제'와 '도째비골 스카이밸리'를 핵심 홍보 콘텐츠로 구성해 동해시의 독특한 관광 자원을 알릴 계획이다.
'대한민국 축제 엑스포'는 전국 지자체 및 축제 관련 기관이 참여하는 대표적인 축제 전문 박람회이다. 지난해에는 226개 부스와 77개 지자체가 참여했으며 4만 2607명이 참관하는 등 큰 호응을 얻었다.
시는 이번 참여를 통해 동해시의 대표 축제와 관광 자원의 인지도를 높이고 관광객 유치 기반을 넓혔으며 축제 운영 노하우 공유 및 신규 콘텐츠 발굴 등의 실질적인 성과를 기대하고 있다.
김선옥 문화예술과장은 "이번 대한민국 축제 엑스포 참여를 통해 동해시의 뛰어난 관광 자원과 축제를 널리 알리고 다양한 기관 및 기업과 협력하여 축제 경쟁력을 더욱 강화할 것"이라고 말했다.
onemoregive@newspim.com