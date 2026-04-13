LS일렉트릭, 북미 데이터센터에 1703억 규모 전력설비 공급

AI 핵심 요약beta
- LS일렉트릭이 13일 북미 빅테크 기업과 1703억 원 규모 데이터센터 전력설비 계약을 체결했다.
- 수배전반 및 배전변압기를 공급하며 토탈 전력설비 역량을 입증했다.
- 유타·텍사스 생산거점을 활용해 북미 시장 확대와 주도권 확보에 나선다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
초고압서 배전까지 토탈 전력 역량 입증
[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = LS일렉트릭이 북미 메이저 빅테크 기업의 하이퍼스케일 데이터센터 전력 인프라 사업 수주에 연이어 성공하며 현지 시장 경쟁력을 강화하고 있다.
LS일렉트릭은 '북미 데이터센터 전력설비 공급 프로젝트'를 위한 1억1497만 달러(1703억 원) 규모의 판매·공급 계약을 체결했다고 13일 밝혔다. 이번 계약에 따라 LS일렉트릭은 하이퍼스케일 데이터센터에 수배전반 및 배전변압기를 공급하게 된다.
이번 수주로 LS일렉트릭은 초고압부터 배전에 이르는 토탈 전력설비 공급 역량을 다시 한번 입증했다. 엄격한 공급 업체 선정 기준과 까다로운 검증 절차 속에서 제품 품질, 공급 안정성, 납기 대응력 등 프로젝트 수행 역량 전반을 인정받은 결과다.
최근 데이터센터는 인공지능(AI) 확산으로 전력 사용량이 급증함에 따라 하이퍼스케일급으로 구축되는 추세다. 글로벌 데이터센터 전력 소비는 2024년 415TWh에서 2030년 945TWh로 2배 이상 증가할 것으로 예상되며, 북미 데이터센터 전력 인프라 시장 역시 2031년 약 235억 달러 규모로 연평균 6.7% 성장할 전망이다.
LS일렉트릭은 유타주 MCM엔지니어링II와 텍사스주 배스트럽 캠퍼스를 양대 생산 거점으로 삼아 북미 시장 사업 확대에 속도를 낼 방침이다.
LS일렉트릭 관계자는 "하이퍼스케일 데이터센터 확대와 함께 전력 인프라 수요가 급증하는 상황에서, 당사의 전력설비 기술력과 공급 경쟁력이 글로벌 시장에서 경쟁력을 인정받고 있다"며 "북미를 거점으로 데이터센터 전력 사업을 전략적으로 확대해 시장 주도권 확보에 속도를 낼 것"이라고 말했다.
aykim@newspim.com