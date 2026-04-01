LS일렉트릭·사우타, AI 기반 데이터센터 공조제어 상용화

공조 최적화로 전력 소비 24.6% 절감

전력·냉각 통합 솔루션 사업 확대

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = LS일렉트릭이 LS사우타와 함께 데이터센터 공조 설비를 최적화해 운용 효율을 극대화할 수 있는 시스템을 상용화한다.

LS일렉트릭은 최근 자회사인 LS사우타와 협력해 수도권 데이터센터를 대상으로 인공지능(AI) 기반 지능형 공조제어 시스템 구축을 완료하고 실증을 마쳤다고 1일 밝혔다.

인공지능(AI) 기반 데이터센터 공조관리 솔루션 상황실에서 근무자들이 모니터링하고 있는 모습. [사진=LS일렉트릭]

양사가 이번에 구축한 시스템은 AI가 데이터센터 내부 서버 부하와 열 분포 데이터를 실시간으로 수집·분석하고, 데이터센터 구조, 설비 구성, 운영 패턴을 고려해 공조 설비를 자동으로 최적 제어한다.

이 기술을 통해 불필요한 팬(FAN)·냉수 사용량을 획기적으로 줄여 총 소비 전력을 24.6% 절감한 것으로 나타났다. 4.2MW 서버실 1개 기준 연간 5천만원의 전기요금을 아낄 수 있는 절감효과다. 24시간 완전 자동화가 가능해 인력 운용 효율화를 통한 추가 비용 절감도 기대된다.

위기 상황 대응력도 한층 높였다. 데이터센터 운영 중 발생할 수 있는 국부 과열(핫스팟)이나 냉방 불균형 등 이상 상황에 대해 AI가 풍량과 냉수 운전 조건을 자동으로 조정, 화재 등 대형 사고를 예방할 수 있다.

최근 AI 확산과 함께 글로벌 데이터센터 시장이 빠르게 성장하면서 서버에서 발생하는 열을 효율적으로 관리하는 냉각 기술의 중요성이 부각되고 있다. 특히 AI 데이터센터는 고성능 GPU 장비가 도입돼 기존 데이터센터 대비 전력 소비와 발열량이 크게 증가했다. 이에 따라 기존 공조 방식으로 안정적인 온도를 유지하는 데 한계가 있어 공조 기능의 최적 제어가 요구되고 있다.

LS일렉트릭은 그동안 데이터센터 전력 인프라 분야에서 수배전 설비, 변압기, 전력 안정 설비, 에너지저장장치(ESS), 에너지 관리 시스템 등 다양한 전력 솔루션을 제공해 왔다.

본 실증을 통해 검증된 AI 기반 공조 최적화 기술은 LS일렉트릭의 데이터센터 운영 플랫폼 'Beyond X CUBE'에 탑재될 예정이다. LS사우타는 해당 기술에 대한 특허 출원도 완료했다.

양사는 이번 공조 시스템 실증을 통해 데이터센터 핵심 인프라인 전력과 냉각 시스템을 통합 제공할 수 있는 기술 기반을 확보하며 데이터센터 인프라 사업 확장에 속도를 낼 계획이다.

LS일렉트릭 관계자는 "AI 데이터센터 확대에 따라 전력 인프라뿐 아니라 냉각 시스템까지 통합적으로 관리하는 솔루션의 중요성이 커지고 있다"며 "LS사우타와 협력을 통해 데이터센터 맞춤형 전력·냉각 통합 솔루션을 확보한 만큼 향후 데이터센터 인프라 사업 확대에 속도를 낼 계획"이라고 말했다.

aykim@newspim.com