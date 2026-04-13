우상호 선대본, 백승아·허소영·김현수 대변인단 구성…"메시지 체계 구축"

AI 핵심 요약beta
- 우상호 강원도지사 예비후보 선대본이 13일 대변인단 인선을 마무리했다.
- 백승아 국회의원을 수석대변인에, 허소영 수석대변인과 김현수 강릉시의원을 공동대변인에 선임했다.
- 강원도 미래 비전과 지역 현안에 정교하고 신속한 메시지를 전달한다.
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[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 더불어민주당 우상호 강원특별자치도지사 예비후보 선거대책본부가 대변인단 인선을 마무리하며 본격적인 메시지 대응에 나선다.
우상호 선대본은 앞서 백승아 더불어민주당 국회의원을 수석대변인으로 선임한 데 이어, 13일 허소영 더불어민주당 강원특별자치도당 수석대변인과 김현수 강릉시의원을 공동대변인으로 추가 선임했다고 밝혔다.
백승아 수석대변인은 춘천교육대학교를 졸업한 뒤 16년간 초등교사로 근무하고 강원교사노동조합 초대 위원장을 지낸 교육 현장 출신으로, 현재 더불어민주당 원내대변인으로 활동 중이다.
새로 합류한 허소영 대변인은 제10대 강원도의회 민주당 원내대표를 지낸 정책통이며, 김현수 대변인은 현직 강릉시의원이자 MBC강원영동 아나운서 출신의 소통 전문가다.
선대본 관계자는 "중앙 정치권과 영동·영서를 두루 이해하는 강력한 대변인단을 통해 강원특별자치도의 미래 비전과 지역 현안에 대해 보다 정교하고 신속한 메시지를 도민께 전달하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com