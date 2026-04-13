신경호 강원교육감 재선 도전…"강원교육 전성시대 완성할 것"

AI 핵심 요약beta
- 신경호 강원특별자치도교육감이 13일 제9회 전국동시지방선거 재선 출마를 공식 선언했다.
- 신 교육감은 지난 4년간 학력 향상과 전교조 단체협약 실효 선언을 성과로 꼽으며 강원교육의 전성시대 완성을 약속했다.
- 기초학력 책임학년제 확대, 교권 보호 강화, 유치원 무상교육 확대 등을 핵심 공약으로 제시했다.
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[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 신경호 강원특별자치도교육감이 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 재선 출마를 공식 선언했다.
신 교육감은 "지난 4년간 '미래를 여는 학교, 더 나은 강원교육'이라는 약속을 실천해 왔다"며 "이제 그 성과를 바탕으로 강원교육의 전성시대를 완성하겠다"고 13일 밝혔다.
신 교육감은 출마의 변에서 "4년 전 강원도는 전국 최하위 학력이라는 오명에서 벗어나야 한다는 도민의 염원 속에 제가 선택됐다"며 "학교가 교육의 본질에 더 다가가 공교육 책무를 다하도록 하기 위해 가능한 모든 역량과 지원을 학교에 쏟아부었다"고 말했다. 다만 "전교조 출신 교육감 12년 동안 굳어져 온 구조를 바꾸는 일은 쉽지 않았다"고 회고했다.
그는 특히 2024년 전교조 강원지부 단체협약 실효 선언을 대표 성과로 꼽았다. 신 교육감은 "교육 현장을 옥죄던 430개 조항의 단체협약이 학교 자율성을 심각하게 제한하고 학생들의 정당한 경쟁과 성장을 가로막아 왔다"며 "누군가는 반드시 끊어야 할 구조였고, 아이들을 위한 불가피하고 책임 있는 결단이었다"고 강조했다.
신 교육감은 "지난 4년간의 도전과 변화가 학교 현장에 뿌리내리기 시작했고, 학생·학부모·도민이 체감하는 성과로 나타나고 있다"며 "이 기반 위에서 앞으로 4년은 '강원교육의 전성시대'가 될 것"이라고 말했다.
그가 내세운 핵심 공약은 ▲기초학력부터 미래 경쟁력까지 책임지는 교육체계 완성 ▲교권 확립과 안정적 교육환경 조성 ▲유치원 무상교육·돌봄 확대를 통한 교육복지 실현 등 세 축이다.
우선 기초학력 책임학년제 확대, 서·논술형 교육 강화, AI 기반 학습지원 시스템 도입 등으로 "기초학력부터 창의·융합 역량까지 담보하는 미래형 교육 전환"을 추진하겠다고 밝혔다. 교권 보호를 위해서는 교육청 법률 지원과 '원스톱 교권 기동대' 운영, 교사 행정업무 경감 정책을 강화해 "교사가 수업과 생활지도에 집중할 수 있는 환경"을 만들겠다는 구상이다.
교육복지 공약으로는 유치원 무상교육의 단계적 실현, 초등 전 학년 방과후 프로그램 확대, 돌봄 사각지대 해소, 무상 현장체험학습 지원, 원거리 통학 지원 등을 제시했다. 신 교육감은 "학부모 부담을 줄이고 학생 중심 교육복지를 강화해 어느 지역, 어느 가정의 아이든 공정한 출발선을 보장하겠다"고 강조했다.
신 교육감은 "강원교육은 지난 4년간 분명한 변화를 이뤄냈으며 이제 그 결실을 완성해야 할 시점"이라며 "아이들의 성장과 강원의 미래를 위해 다시 한 번 도민 여러분의 선택을 부탁드린다"고 출마의 변을 마무리했다.
onemoregive@newspim.com