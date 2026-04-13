홍지선 국토2차관 "고유가 위기, 지방정부 대중교통 활성화 검토해 달라"

AI 핵심 요약beta
- 홍지선 국토부 2차관이 13일 시·도 교통물류 관계자들과 회의했다.
- 고유가 속 유가보조금 집행현황을 점검하고 대중교통 활성화를 논의했다.
- 운수업계 지원과 버스·지하철 증편 등 지방정부 협조를 당부했다.
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유가보조금 집행 점검...대중교통 증편-승용차 요일제 인센티브 지급 당부
[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 중동전쟁에 따른 고유가 상황이 지속되는 가운데 홍지선 국토교통부 제2차관이 시·도 교통물류 관계자들과 만나 지방정부 유가보조금 집행현황을 점검하고 대중교통 활성화 방안을 논의하는 자리를 가졌다.
13일 국토교통부에 따르면 홍지선 2차관은 이날 13일 오후 정부세종청사에서 17개 시·도 교통물류 업무 관계자와 회의를 갖고 지자체에 버스·지하철과 같은 대중교통 증편 등을 당부했다.
이번 회의는 중동 상황으로 고유가가 지속되는 상황에서 지방정부에서 버스, 택시 및 화물업계의 유류비 부담완화를 위해 지원하는 유가보조금의 집행현황을 점검하기 위해 열렸다. 아울러 대중교통 활성화 방안을 중앙정부와 지방정부가 함께 논의했다.
홍 차관은 원유 수급 차질과 유가 상승으로 국민과 교통·물류 업계의 어려움이 가중되고 있으며 이를 극복하기 위해 지방정부의 적극적인 협조를 요청했다.
그는 먼저 "유가보조금은 고유가로 어려움을 겪고 있는 운수업계에 직접적인 지원책인 만큼 보조금 지급에 차질이 없도록 필요한 예산을 확보하고 집행관리에도 만전을 기해줄 것"을 당부했다. 아울러 홍 차관은 "민간이 자발적으로 에너지 절감(승용차 요일제 등)에 참여할 경우 교통유발부담금 감면, 주차 요금 할인 등 인센티브를 적극 시행하고 버스·지하철 증편을 비롯한 교통수요 분산과 대중교통 활성화 방안도 적극 검토해달라"고 주문했다.
이어 홍 차관은 "중동 상황을 극복하기 위해서는 중앙정부와 지방정부의 협력이 무엇보다도 중요하다"며 "위기극복 대책이 현장에서 차질없이 추진될 수 있도록 지방정부에서 더욱 더 노력해 줄 것을 부탁드리며 정부도 실효성 있는 지원책 마련을 위해 최선을 다할 것"이라고 힘줘 말했다.
donglee@newspim.com