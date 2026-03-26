공용주차장 5부제 시행 등 서울시, 대중교통 활성화 대책 전격 시행

기후동행카드 페이백·집중배차 추진

자치구 인센티브·공영 주차장 5부제

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 중동 지역 갈등 심화로 인한 국제 유가 변동성이 확대됨에 따라, 시민 생활비 부담을 줄이고 대중교통 수요 증가에 대응하기 위한 '고유가 대응 대중교통 활성화 대책'을 마련했다고 26일 밝혔다.

이번 대책은 ▲기후동행카드 신규 이용자 충전 요금 10% 티머니 마일리지 페이백 ▲대중교통 집중 배차 ▲자치구 교통수요관리 강화 ▲정부 정책에 맞춘 공영주차장 5부제 시행 ▲대중교통 이용 홍보 등을 중심으로 추진된다. 교통 수요관리 방안과 선제적 수송 대응책을 적극 마련할 계획이다.

최근 2~3월 통계를 분석한 결과, 대중교통 이용은 소폭 늘고 교통량은 소폭 하락하는 추이를 나타냈다. 유가 변동 이전인 2월24~26일 기준 대중교통 일평균 이용자가 2040여만 명에 달했으나, 유가 변동 이후인 3월10~12일 기간에는 2140여만 명으로 4.9%인 99만4000여 명이 증가했다.

남영역 인근에서 시민들이 출근길 지하철을 이용하고 있다. [뉴스핌DB]

교통량·통행 속도도 소폭 변화 추세다. 같은 기간 서울 일평균 교통량은 820만대에서 유가 변동 이후 812만대로 0.9%인 7만6000대가 줄었다. 반면 전체 교통 속도는 21.66km/h에서 22.68km/h로 약 4.7% 증가했다.

이는 유가 변화와 개학, 개강 등 계절적 요인이 복합적으로 작용해 대중교통 이용이 늘어난 것으로 분석된다. 이에 따라 서울시는 시민들이 더 편리하게 대중교통을 이용할 수 있도록 다양한 지원책을 신속하게 추진한다.

우선 고유가 시대 국민 대중교통 활성화 분위기에 동참하기 위해 ㈜티머니는 4월1~30일 기후동행카드를 처음 구매해 '30일권'을 충전하는 이용자에게 충전 요금의 10%를 티머니 마일리지로 페이백하는 프로모션을 진행할 예정이다.

티머니 마일리지를 페이백 받기 위해서는 '티머니 카드&페이' 홈페이지에 가입하고 기후동행카드 번호를 등록 후 충전과 이용이 필요하다. 사용내역 확인과 마일리지 페이백을 위해서는 홈페이지 가입이 필수다. 단, 30일권 이용 중 환불된 경우 페이백 대상에서 제외된다.

페이백 받은 마일리지는 모바일 티머니와 실물 티머니 교통카드로 전환해 교통 요금 지불에 사용하거나 편의점, 카페·음식점에서 사용할 수 있다. 이번 ㈜티머니의 프로모션으로 기후동행카드를 활용해 승용차 이용자들의 교통비 부담을 줄이고 대중교통 이용을 촉진할 수 있도록 시민의 참여가 필요하다.

시는 대중교통 이용자 수가 증가할 것으로 예상되는 만큼, 교통수요에 빠르게 대응하기 위해 특별 교통대책을 실시한다. 출퇴근 시간대 전후에 지하철·버스 집중 배차 시간을 1시간 연장하며, 현장 상황을 고려해 탄력적으로 적용할 예정이다.

또 자치구와 함께 적극적으로 교통수요 관리에 나선다. 자치구 교통수요 관리 평가 시 대중교통 활성화에 기여한 자치구에는 인센티브를 제공한다. 현재 기업이 자발적으로 교통량 감축 프로그램에 참여하고 있으며, 자치구에서도 이를 강화하도록 독려하겠다고 덧붙였다.

현재 시는 공공기관 주차장 이용 임직원·관용차량을 대상으로 차량 5부제를 시행 중이며, 시민 대상 공영·공공부설 주차장 5부제는 정부의 자원안보위기 '경계' 단계 격상 시 시행할 예정이다.

시는 시민들이 대중교통 이용 활성화에 적극 참여할 수 있도록 다양한 안내와 홍보를 강화한다. 시 누리집 등에서 정보 등을 알리고, 서울 도로 내 도로전광표지(VMS)를 활용해 안내할 계획이다.

여장권 교통실장은 "최근 유가 상승으로 시민 부담이 커지는 상황에서, 이번 대책은 대중교통 이용을 활성화하면서 시민들의 이동 지원을 강화하는데 초점을 맞췄다"며 "유가 상황 변동을 면밀히 살피고, 관련 지원책 마련에 지속적으로 노력해 나가겠다"고 전했다.

kh99@newspim.com