서울 시내버스, '태그리스 결제' 이용하면 탈 때마다 500원 적립

티머니, 태그리스 결제 시범노선 활성화 프로모션

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = ㈜티머니는 서울 시내버스 태그리스 결제 시범 서비스 활성화를 위해 승차 할때마다 500원을 적립해주는 파격 혜택을 제공한다고 16일 밝혔다. 이를 통해 '서울 시내버스 태그리스 결제 시범 서비스'에 대한 시민 인지도를 높이고 시민들의 체험 기회를 확대한다는 계획이다.

티머니는 지난해 10월부터 서울 시내버스 36개 노선, 총 590대의 버스에 '태그리스 결제 시범 서비스'를 진행해 왔다. 이번 프로모션은 서울 시내버스 태그리스 시범 노선에서 태그리스 결제로 승차할 때마다 500원을 T마일리지로 적립해주는 이벤트다.

티머니가 '서울 시내버스 태그리스 결제 시범 서비스' 활성화를 위해 승차할 때마다 500원을 적립해 주는 혜택을 제공한다. [자료=티머니]

태그리스 결제 시범노선은 ▲간선 111, 121, 171, 240, 343, 405, 501, 502, 654, 660, 662, 704, 761번 등 총 13개 노선 ▲지선 1132, 1226, 2212, 2224, 2233, 3214, 3322, 3414, 4211, 4433, 5519, 5528, 5621, 5630, 6613, 6632, 7011, 7018, 7713, 7739, 8111, 8561, 8661번 등 총 23개 노선이다.

이날부터 6월 28일까지 서울 시내버스 태그리스 시범 노선에서 모바일티머니(안드로이드 10이상) 태그리스 결제로 승차할 경우 건당 500원이 적립된다. 적립 금액은 주차 별 합산해 차주 금요일 T마일리지로 지급된다. 탈 때마다 무제한 500원 적립이기 때문에 왕복 탑승하면 1000원을 아낄 수 있다.

'모바일티머니' 앱에서 교통카드 우측 상단 메뉴(점 3개)를 클릭한 후 '태그리스 결제 설정'을 활성화(ON)하면 이용 가능하다. BLE(Bluetooth Low Energy, 저전력 블루투스) 기술을 기반으로 자동 인식되며 기존 태그 결제와 병행 운영돼 이용자는 원하는 방식으로 자유롭게 결제할 수 있다.

'티머니 태그리스 결제'는 교통카드나 스마트폰을 단말기에 직접 찍지 않아도 자동으로 요금이 결제되는 차세대 대중교통 결제 서비스다. 스마트폰을 주머니나 가방에 넣은 상태에서도 자동 인식되어 승·하차가 가능해 버스 이용 편의성과 안전성을 동시에 높이는 서비스로 평가받고 있다.

무엇보다 태그를 위해 단말기를 찾을 필요가 없어 유·아동 보호자, 노약자, 양손에 짐을 들고 있는 이용자 등 교통약자의 이용 편의성을 크게 높일 수 있으며 승하차 시간을 줄여 버스 정류장 혼잡도 개선에도 기여할 것으로 기대된다.

박용식 티머니 AFC사업부 상무는 "서울 시내버스 태그리스 결제 서비스를 더 많은 시민들이 경험할 수 있도록 이번 프로모션을 마련했다"며 "앞으로도 시민들이 더욱 편리하게 대중교통을 이용할 수 있도록 서비스 고도화와 다양한 혜택을 지속 확대해 나가겠다"고 전했다.

kh99@newspim.com