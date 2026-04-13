삼척 새천년 해안도로 '해파랑 감성공원' 조성

AI 핵심 요약beta
- 강원 삼척시가 13일 새천년 해안도로 일원에 도보 여행객을 위한 '해파랑 감성공원' 조성에 본격 나섰다.
- 총사업비 52억 원을 투입해 약 5000㎡ 규모 감성마당과 220m 회랑, 해안 스탠드 2개소 등을 조성한다.
- 2027년 2월 준공을 목표로 차량 위주 관광에서 걷고 머무는 체류형 관광지로 탈바꿈시킬 계획이다.
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[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척시가 동해안 대표 드라이브 코스로 꼽히는 새천년 해안도로 일원에 도보 여행객을 위한 새로운 휴식 공간 '해파랑 감성공원' 조성에 본격 나선다.
삼척시는 교동 86-3번지 일대 기존 비치조각공원을 전면 개선해 지역 관광 활성화를 도모할 계획이라고 13일 밝혔다. 총사업비 52억 원을 투입해 약 5000㎡ 규모 감성마당과 220m 길이의 회랑, 해안 스탠드 2개소 등 특색 있는 관광시설을 조성한다는 구상이다.
'해파랑 감성공원'은 삼척해수욕장에서 출발해 이사부광장, 해상 스카이워크로 이어지는 해안 관광 동선을 한 번에 묶는 핵심 거점이 될 전망이다.
해상 스카이워크에서 동해 절경과 스릴을 즐긴 관광객들이 공원 내 회랑과 해안 스탠드에서 바다를 바라보며 쉬어갈 수 있도록 유도해, 차량 위주의 '스쳐 지나가는 관광'에서 걷고 머무는 체류형 관광지로 해안도로를 탈바꿈시키겠다는 구상이다.
시는 지난해 12월 공사에 착공했으며, 2027년 2월 준공을 목표로 예산 확보와 공정 관리를 병행하고 있다. 김진석 관광개발과장은 "해파랑 감성공원은 해상 스카이워크와 함께 삼척 해안선을 잇는 명품 도보 코스를 완성하는 사업"이라며 "인근 관광지와 연계한 콘텐츠를 지속 발굴해 체류형 관광으로 지역 경제 활성화에 기여하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com