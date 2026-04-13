[ETF시황] 원유·화장품 ETF 강세…AI·사이버보안은 5%대 급락

AI 핵심 요약beta
- 13일 ETF 시장에서 원유와 화장품 테마가 강세를 보인 반면 AI와 사이버보안은 약세다.
- 원유 관련 ETF가 5.64% 상승률로 최고 수익을 기록했고 사이버보안은 5.49% 하락했다.
- 자금은 지수 추종형과 채권형 ETF로 유입되고 반도체 관련 ETF에서 대규모 이탈이 발생했다.
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TIGER 글로벌AI사이버보안·글로벌클라우드컴퓨팅 5.49% 동반 하락
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 13일 상장지수펀드(ETF) 시장에서는 원유·화장품 관련 상품이 강세를 보인 반면 AI·사이버보안 테마는 약세를 나타냈다.
코스콤 ETF CHECK에 따르면 이날 수익률 상위 ETF는 TIGER 원유선물Enhanced(H)(6.06%), RISE 미국AI클라우드인프라(5.42%), KODEX WTI원유선물(H)(5.22%), SOL 화장품TOP3플러스(4.67%), HANARO 전력설비투자(4.27%) 순이었다.
테마별로는 원유(5.64%) 관련 ETF가 가장 높은 상승률을 기록했다. 이밖에 화장품(2.89%), 원유·가스기업(2.49%), 데이터센터(2.29%), 태양광(1.76%) 테마도 강세를 보였다.
반면 수익률 하위권에는 TIGER 글로벌AI사이버보안(-5.49%), TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX(-5.49%), KODEX WTI원유선물인버스(H)(-5.20%), TIGER 2차전지TOP10레버리지(-5.09%), TIGER 원유선물인버스(H)(-4.99%) 등이 이름을 올렸다.
테마별 하락에서는 사이버보안(-5.49%)의 낙폭이 가장 컸다. 알리바바(-2.46%), 건설(-2.03%), 운송(-1.97%), 여행·레저(-1.91%) 테마도 약세를 나타냈다.
자금 흐름은 지수 추종형·채권형 ETF로 유입되는 모습이다. 전일 기준 자금 순유입 상위 ETF는 KODEX 200으로 2395억원이 들어왔고, TIGER 단기동안채(870억원), RISE 종합채권(A-이상)액티브(768억원), TIGER 미국S&P500(591억원), KODEX 코스닥150(512억원) 등에도 자금이 유입됐다.
반면 TIGER 반도체TOP10에서는 9855억원이 순유출되며 가장 큰 자금 이탈이 나타났고, KODEX 레버리지(-5139억원), HANARO Fn K-반도체(-2420억원), TIGER 머니마켓액티브(-1068억원), KODEX 코스닥150레버리지(-1041억원) 등에서도 자금이 빠져나갔다.
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