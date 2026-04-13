농협, 영농철 전국 일손돕기 돌입…260만명 인력 공급 계획

AI 핵심 요약beta
- 농협이 13일 영농지원 전국 동시 발대식을 열었다.
- 강호동 회장 등 600여명이 참석해 마늘밭 일손돕기에 나섰다.
- 올해 260만명 인력을 공급해 농촌 인력난을 해소한다.
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도농 인력연계 사업 신설…농촌 인력난 해소 총력
[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 농협이 본격적인 영농철을 맞아 전국 단위 일손돕기 활동에 나섰다. 올해는 총 260만명의 영농 인력을 공급해 농촌 인력난 해소에 집중한다.
농협중앙회는 13일 경남 합천 새남부농협 농산물산지유통센터에서 '범농협 영농지원 전국 동시 발대식'을 개최했다. 행사에는 강호동 회장과 지방자치단체 관계자, 기업·대학생 등 600여명이 참석했다.
발대식 이후 참가자들은 마늘밭 비료 살포와 과수 가지치기 등 현장 일손돕기에 참여했다. 이날 행사는 전국에서 동시에 진행돼 약 6000명의 임직원과 자원봉사자가 영농지원 활동에 동참했다.
농협은 올해 유·무상 인력 260만명을 농가에 공급할 계획이다. 시·도 단위 인력중개센터를 중심으로 지역 간 인력풀을 공유해 효율성을 높이고, 도시 은퇴자와 전업주부 등을 농촌과 연결하는 '도농 인력 이음' 사업도 새롭게 추진한다.
이와 함께 임직원 참여형 봉사활동, 사회봉사명령자 활용 등 무상 인력 지원도 확대한다. 수해 등 재해 발생 시에는 복구 지원에도 역량을 집중할 방침이다.
강호동 농협중앙회장은 "농촌일손돕기 참여를 확산하기 위해 전국 동시 발대식을 개최했다"며 "인건비 상승과 일손 부족으로 어려움을 겪는 농업인 지원에 총력을 다하겠다"고 말했다.
plum@newspim.com