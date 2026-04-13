현대위아, 전 직원 AI 교육 돌입…AX 전환 속도 낸다

AI 핵심 요약beta
- 현대위아가 13일 AX 리터러시 교육을 실시했다.
- 창원 본사와 의왕연구소 2000명 대상으로 7월까지 진행한다.
- 생성형 AI와 H-CHAT 활용해 생산성 향상을 꾀한다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대위아가 전사 차원의 인공지능(AI) 역량 강화에 나서며 AX(AI Transformation) 전환에 본격 시동을 걸었다.
현대위아는 오는 7월까지 창원 본사와 의왕연구소 사무·연구직군 약 2000명을 대상으로 'AX 리터러시 교육'을 실시한다고 13일 밝혔다.
총 50차수로 진행되는 이번 교육은 생성형 AI와 대규모언어모델(LLM), 프롬프트 엔지니어링 등 실무 중심 커리큘럼으로 구성됐다. 문서 요약, 데이터 분석, 기획 초안 작성 등 실제 업무 적용 사례를 기반으로 직무별 활용 시나리오 도출에 초점을 맞췄다.
특히 현대차그룹 AI 도구 'H-CHAT'을 활용해 자연어 기반 업무 자동화와 데이터 처리 경험을 제공한다. 현대위아는 교육 결과를 공유하며 조직 전반의 생산성 향상으로 연결한다는 계획이다. 이와 함께 데이터 분석 전문가 양성 과정과 온라인 교육도 병행해 AI 활용 수준을 단계적으로 고도화한다는 방침이다.
chanw@newspim.com