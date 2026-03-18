현대위아, 서울숲에 '도담정원' 조성…도심 속 생태공간 만든다

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대위아가 서울시와 함께 서울 도심 속 정원을 조성한다.

현대위아는 지난 17일 서울시 중구 서울시청에서 서울시와 '2026 서울국제정원박람회 기업동행정원 조성'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 18일 밝혔다.

현대위아 비즈니스지원실장 맹기현 상무(왼쪽 두번째)가 17일 서울시 중구 서울시청에서 '2026 서울국제정원박람회 기업동행정원 조성'을 위한 업무협약을 맺고 기념사진을 찍고 있다. [사진=현대위아]

이번 업무협약을 통해 현대위아는 서울시 성동구 성수동에 위치한 서울숲에 시민들이 자유롭게 휴식을 취할 수 있는 '도담정원'을 만들 예정이다. 현대위아가 서울시에 자연 공간을 조성하는 것은 이번이 처음이다. 이날 협약식에는 맹기현 현대위아 비즈니스지원실장, 김영환 서울시 정원도시국장, 이원태 함께일하는재단 사무국장, 김형수 트리플래닛 대표이사가 참석했다.

'도담정원'은 멸종위기종인 담비를 모티브로 한 현대위아의 캐릭터 '도담이'를 활용해 조성한 자연 공간이다. 현대위아는 서울숲 내 401㎡(약 124평)의 공간에 층꽃나무, 지리산터리풀 등을 식재하여 나무 그늘과 함께 시민들이 쉬어 갈 수 있는 휴식 공간을 조성할 계획이다. 또한 정원 한 켠에는 꿀벌이 꿀을 찾아 날아드는 밀원수(蜜源樹)를 심은 '밀원식물 공간'을 마련해 생물 종 다양성의 가치와 자연 보호의 중요성을 알릴 예정이다.

현대위아는 동식물 서식지 확대를 위한 사회공헌 활동 계획도 도담정원에 담는다. 대표적인 활동은 현대위아와 경남도청이 경남 산불 피해지역을 복원하는 '초록 숲' 프로젝트다. 현대위아는 지난해 경남 산청군부터 지리산국립공원까지 번진 산불로 인해 피해 입은 지역을 복원하고, 이를 통해 담비 등 야생동물들이 살아갈 수 있는 환경을 조성할 계획이다. 최근에는 경남지역 농가와 함께 지역 먹거리인 '도담샌드'를 개발, 판매 수익금 전액을 초록 숲 조성에 기부한다고 밝힌 바 있다.

현대위아는 2026 서울국제정원박람회가 시작되는 5월 1일 도담정원을 공개한다. 이번 박람회는 오는 5월 1일부터 10월 27일까지 'Seoul, Green Culture'를 주제로 서울숲과 한강, 성수동, 뚝섬 대정원에서 개최된다. 현대위아는 도담정원을 박람회 종료 후에도 철거 없이 서울숲의 상설 정원으로 존치하여 시민들을 위한 휴식 공간으로 활용할 예정이다.

현대위아 관계자는 "시민들이 도심 한가운데서 자연을 가까이 느끼고 편안히 쉬어갈 수 있는 도담정원을 만들 예정이다"라며 "멸종위기종 보호와 생물다양성 확산이라는 메시지를 도담정원에 담은 만큼, 앞으로도 지속 가능한 환경을 만들기 위한 활동을 꾸준히 이어가겠다"라고 말했다.

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