현대위아, 협력사와 동반성장 강화…'파트너십 데이' 개최

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대위아가 협력사와 동반 성장 강화에 나선다.

현대위아 권오성 대표이사가 지난 6일 제주도 서귀포시 해비치호텔앤드리조트에서 열린 '2026 파트너십 데이'에서 인사말을 하고 있다. [사진=현대위아]

현대위아는 지난 6~7일 제주도 서귀포시 해비치호텔앤드리조트에서 '2026 파트너십 데이'를 개최하고 사업 전략과 비전 등을 공유했다고 9일 밝혔다. 파트너십 데이는 123곳에 이르는 현대위아의 주요 협력사와 함께 지속가능한 동반 성장 방향을 모색하는 자리다. 현대위아는 매년 초 제주도에서 파트너십 데이를 개최하고 있다.

현대위아는 이번 파트너십 데이의 주제를 '우리의 동행이 더 큰 미래를 만듭니다'로 정했다. 협력사와 함께 역량을 키우고, 성장한다는 목표를 분명히 한 것이다.

권오성 현대위아 대표이사는 개회사에서 "지난 50년 동안 현대위아가 쌓은 역사의 밑바탕에는 바로 협력사가 있다"며 "협력사는 단순한 거래 관계를 넘어 기술을 고민하고, 위기를 극복하며 성과를 공유하는 진정한 동반자로서 오늘의 현대위아를 만들어 주었다"고 강조했다.

현대위아는 우선 협력사와 함께 기술 리더십을 구축하기로 했다. 이를 위해 제품을 기획하는 단계에서부터 협력사와 함께 고민하고, 개발과 양산 원가 혁신 등을 공동으로 추진할 예정이다. 현대위아는 특히 인공지능(AI)을 활용한 디지털 트랜스포메이션에 속도를 내기로 했다. AI를 활용해 개발 기간을 줄이고, 생산과 품질 프로세스에서의 나올 수 있는 실수를 원천 차단해 나갈 계획이다.

현대위아는 실제 협력사의 AI 전환과 기술 향상을 돕기 위한 교육 지원을 강화한다. 현대자동차그룹의 글로벌상생협력센터를 활용해 실제 업무에서 적용할 수 있는 다양한 교육을 지원한다. 현대위아는 이번 파트너십 데이에서는 연세대 산업공학과 박희준 교수의 인공지능 관련 강의를 열고 협력사가 AI와 디지털 전환 역량을 끌어 올릴 수 있도록 도왔다.

이어 동반성장 프로그램도 더 확대한다. 현대위아는 우선 약 680억원 규모의 동반성장 펀드를 활용, 협력사에게 낮은 금리로 대출을 지원한다. 또한 매출 1000억원 이하의 중소 협력사에게는 모든 대금을 현금으로 지급하고, 명절에는 모든 대금을 조기 지급한다.

또 협력사의 안전관리도 돕는다. 경상남도 창원시 본사에 마련한 체험형 안전교육센터 'S+'를 이용해 협력사 임직원이 안전 교육을 받을 수 있도록 한다. 아울러 사업장 내 안전 수준을 진단하고 이를 강화하기 위한 컨설팅도 지원한다.

더불어 협력사가 경쟁력을 더욱 확보할 수 있도록 판로 확대도 돕는다. 협력사가 해외 전시회에 나갈 시 참가 비용을 지원할 예정이다. 또한 수출입 업무를 강화할 수 있도록 관세청의 '수출입안전관리우수업체(AEO) 인증' 취득 비용도 지원한다. 이 AEO 인증은 관세청이 세계관세기구(WCO) 수출입 안전관리 기준에 따라 우수 기업을 선정해 수출입 경쟁력을 확보하도록 하는 제도다.

현대위아는 협력사와 함께 기술 개발에 집중하며 함께 성장하는 미래를 만든다는 계획이다. 현대위아 관계자는 "현대위아가 올해로 창립 50주년을 맞이할 수 있었던 것은 모두 협력사 덕분"이라며 "앞으로도 협력사와의 동반성장을 강화하며 함께 100년의 미래를 열어갈 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

chanw@newspim.com