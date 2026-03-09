전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.09 (월)
KYD 디데이
정책·서울 서울시

속보

더보기

BTS 공연 현장 대응 3400명 투입…오세훈 "마지막 한 명까지 안전 귀가"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

BTS 컴백 공연 안전관리 합동 점검회의
"'서울 안전도 품격 다르다' 인상 남겨야"
소방차 99대·소방인력 765명, 당일 무정차

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시가 오는 21일 광화문광장에서 열리는 BTS(방탄소년단) 컴백 공연에서 3400여명 규모의 현장대응인력을 투입하는 등 안전 관리에 총력을 기울일 방침이다.

오세훈 서울시장은 9일 서울시청에서 'BTS 컴백 행사 안전관리 합동 점검회의'를 열고 자치구·소방·경찰 등 관계 기관과 함께 안전 대응 상황을 점검했다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자 = 오세훈 서울시장이 9일 오전 서울시청 기획상황실에서 개최된 'BTS 컴백 행사 지원 점검회의'에 참석해 모두발언을 하고 있다. 2026.03.09 yym58@newspim.com

이날 오세훈 서울시장은 "광화문에서 서울광장까지 도심 전체를 하나의 행사장으로 보고 무대 주변은 물론 교통관리, 인파 대응이 하나의 시스템처럼 유기적으로 움직여야 한다"며 "시민 일상 불편은 최소화하면서 방문객들은 안심하고 축제를 즐길 수 있도록 현장의 시선으로 다시 점검하고 입체적인 안전 관리 체계를 가동해 달라"고 주문했다.

이어 오 시장은 "마지막 한 분의 시민까지 안전하게 귀가하고 난 뒤에야 비로소 우리의 임무도 끝난다"며 "이번 행사가 시민 여러분께는 즐거운 축제가 되고, 전 세계 팬들에게는 '서울은 안전도 품격이 다르다'는 인상을 남길 수 있도록 마지막까지 빈틈없이 준비해 달라"고 말했다.

서울시는 지난 2월 4일 BTS 광화문광장 공연 개최가 확정된 후 매주 관련 부서 간부가 참석하는 회의를 하고 있다.

공연 현장 안전관리를 위해 시민안전대책본부를 구성했다. 대책본부는 서울시 재난안전실장을 본부장으로 ▲상황총괄반 ▲교통대책반 ▲의료대책반 ▲구조·구급반 ▲시설관리반 ▲외국인지원반 ▲모니터링반 ▲행정지원반으로 구성됐다.

현장 대응 인력 3400여명과 행사장 및 주요 지하철역·인파 밀집 예상 지역 등을 실시간 모니터링한다. 교통질서 유지를 비롯해 응급의료 대응, 구조·구급 지원 등 종합적으로 현장을 대응할 예정이다.

서울소방재난본부는 소방차 99대와 소방인력 765명을 투입하고, 대응시간 단축을 위해 ▲광화문~세종대로사거리 ▲세종대로사거리~시청역교차로 ▲무대 일대 3개 구역에 근접 배치한다.

경찰은 별도 인력을 배치해 행사장 외곽부터 단계적으로 관리하는 스타디움형 방식으로 인파를 관리한다. 차량 돌진·폭발물·드론 등을 이용한 테러 상황도 대비한다.

공연 전날인 20일부터 행사장 주변 텐트 설치, 장시간 대기 및 줄서기로 인한 안전사고와 보행 혼잡을 막기 위해 경찰 등과 협력해 광화문광장과 세종대로 일대 순찰 체계도 강화한다. 노숙 대기, 보도 줄서기 인원은 확인 즉시 계도해 현장 질서를 확보하고, 위험 상황 발생 시에는 즉각적으로 현장 조치한다.

행사장 주변 질서와 보행 환경을 해칠 수 있는 노점상은 자치구 등과 함께 현장 순찰을 통해 단속한다. 관람객과 방문객의 화장실 이용 편의를 위해 공연장 주변 개방화장실과 이동식 화장실 총 2399기를 확보했으며, 공연 전까지 총 2535기까지 추가 확보한다.

공연 당일 행사장 인근인 5호선 광화문역, 1·2호선 시청역, 3호선 경복궁역은 무정차 통과하고 역사 출입구는 폐쇄한다. 을지로입구역 등 인근 역사도 혼잡 상황에 따라 필요시 무정차 통과한다. 광화문역은 오후 2시~10시, 시청역·경복궁역은 오후 3시~10시에 무정차 통과하며, 무정차 해제 시점은 행사 후 혼잡이 지속되는 등 현장 여건에 따라 조정될 수 있다.

역사 안전관리에도 고삐를 죈다. 서울교통공사는 무정차 통과 4개 역을 포함해 인근 17개 역사에 대해 사전 안전 점검을 완료하고, 안전관리 인력을 평시 111명에서 행사 당일 461명까지 확대 배치한다.

행사 종료 후 주변 인파의 빠른 귀가를 위해 오후 9시부터 지하철 2·3·5호선에 임시열차 12대를 투입해 행사장 주변 역사에 공차 상태로 도착하도록 하고, 평시 대비 총 24회 증회 운행한다. 지하철 이용객이 한 번에 역사로 몰리지 않도록 경찰과 협력해 관람객 동선 관리와 역사 출입구 통제 등도 실시한다. 행사장 인근 세종대로, 사직로, 새문안로 등을 경유하는 시내버스 노선도 교통통제에 따라 무정차 또는 임시 우회한다.

서울시는 국내외 관람객을 위한 한국어·영어 디지털 가이드북을 3월 중순 제작해 온라인으로 배포한다. 안내소 및 개방화장실 등 주요 편의시설에 대한 정보를 '스마트서울맵'을 통해 제공한다. 

100wins@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
모텔 연쇄살인 피의자 신상 공개 [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 검찰이 강북 모텔 연쇄살인 20대 여성 피의자의 신상을 공개했다. 서울북부지검은 9일 신상정보공개심의위원회를 열고 강북 모텔 연쇄살인 사건 피의자 김소영(20) 씨 이름과 나이, 머그샷을 공개했다. 신상은 이날부터 오는 4월 8일까지 30일간 공개된다. [사진=서울북부지방검찰청] 강북 모텔 연쇄살인 피의자 20세 김소영 중대범죄신상공개법에 따라 검찰은 강력범죄 등 특정중대범죄 혐의가 있는 피의자를 신상정보공개심의위원회에 회부해 신상 공개 여부를 결정할 수 있다. 김씨는 지난해 12월 중순부터 지난달 9일까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 의식을 잃게 하거나 사망에 이르게 한 혐의(살인·마약류관리법 위반 등)를 받는다. 피해자들 중 2명은 숨졌고 1명은 치료를 받고 회복한 것으로 알려졌다. 김씨는 경찰 조사에서 병원에서 처방받은 약물을 숙취해소제에 타서 들고 다녔다고 진술했다. 또 남성들에게는 모텔 등에서 의견이 충돌해 이를 건넸다고 주장했다.  그러나 경찰은 김씨가 첫 범행 이후 약물 양을 늘렸다고 진술한 점, 휴대전화 포렌식 자료 등을 볼 때 사망 가능성을 충분히 인지했던 것으로 판단하고 상해치사가 아닌 살인죄를 적용해 지난달 19일 검찰에 송치했다. 경찰은 김 씨가 피해 남성으로부터 고급 식사 등을 제공받는 등 본인 경제력으로는 불가능한 경험을 할 기회로 삼은 것으로 보고 있다. 김씨가 사이코패스에 해당한다는 결과도 나왔다. 서울 강북경찰서는 김 씨에 대한 사이코패스 진단 평가(PCL-R) 결과 사이코패스에 해당한다는 판명 결과를 검찰에 송부했다.  사이코패스 진단검사는 냉담함, 충동성, 공감 부족, 무책임 등 사이코패스 성격적 특성을 지수화해서 도출한다. 총 20문항으로 이뤄졌으며 40점 만점이다. 통상 25점 넘으면 사이코패스로 분류되는데 김씨는 기준치 이상 점수를 받았다고 알려졌다. 한편 피해자로 추정되는 남성 2명이 추가로 드러나면서 경찰은 김 씨 여죄를 수사 중이다. calebcao@newspim.com 2026-03-09 14:40
사진
부정청약 등 혐의 이혜훈 집 압색 [서울=뉴스핌] 한태희 기자 = 이재명 정부 첫 기획예산처 장관 후보자로 지명됐다가 낙마한 이혜훈 전 국회의원의 아파트 부정청약 의혹 등에 대해 경찰이 압수수색에 나섰다. 9일 경찰에 따르면 서울경찰청 금융범죄수사대는 이달 초 이혜훈 전 의원 자택 등 5곳을 압수수색했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 23일 오전 서울 여의도 국회 재정경제기획위원회에서 열린 인사청문회에 참석해 있다. 2026.01.23 pangbin@newspim.com 이혜훈 전 의원은 장남 혼인 신고를 미뤄 부양가족수를 늘리는 소위 '위장 미혼' 방식으로 2024년 7월 반포 래미안 원펜타스 아파트 청약에 당첨됐다는 혐의를 받는다. 이와 관련 이혜훈 전 의원은 인사청문회 과정에서 "당시 장남 부부 사이에 문제가 있었고 많은 노력을 했지만 관계가 좋지 않았다"며 자녀 동거가 불가피했다는 취지로 설명했다. 이재명 대통령은 관련 의혹이 커지자 지난 1월 25일 장관 후보자 지명을 철회했다. 그밖에 이혜훈 전 의원은 보좌진 폭언 등 갑질 의혹, 자녀 입시 '부모 찬스' 의혹 등을 받는다. 서울 방배경찰서가 고발 사건 8건을 집중 수사하다가 서울경찰청 금융범죄수사대로 넘겼다. 경찰은 압수물 분석과 관련자 조사 후 이혜훈 전 의원을 소환할 예정이다. ace@newspim.com 2026-03-09 13:22

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동