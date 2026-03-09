BTS 공연 현장 대응 3400명 투입…오세훈 "마지막 한 명까지 안전 귀가"

BTS 컴백 공연 안전관리 합동 점검회의

"'서울 안전도 품격 다르다' 인상 남겨야"

소방차 99대·소방인력 765명, 당일 무정차

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시가 오는 21일 광화문광장에서 열리는 BTS(방탄소년단) 컴백 공연에서 3400여명 규모의 현장대응인력을 투입하는 등 안전 관리에 총력을 기울일 방침이다.

오세훈 서울시장은 9일 서울시청에서 'BTS 컴백 행사 안전관리 합동 점검회의'를 열고 자치구·소방·경찰 등 관계 기관과 함께 안전 대응 상황을 점검했다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자 = 오세훈 서울시장이 9일 오전 서울시청 기획상황실에서 개최된 'BTS 컴백 행사 지원 점검회의'에 참석해 모두발언을 하고 있다. 2026.03.09 yym58@newspim.com

이날 오세훈 서울시장은 "광화문에서 서울광장까지 도심 전체를 하나의 행사장으로 보고 무대 주변은 물론 교통관리, 인파 대응이 하나의 시스템처럼 유기적으로 움직여야 한다"며 "시민 일상 불편은 최소화하면서 방문객들은 안심하고 축제를 즐길 수 있도록 현장의 시선으로 다시 점검하고 입체적인 안전 관리 체계를 가동해 달라"고 주문했다.

이어 오 시장은 "마지막 한 분의 시민까지 안전하게 귀가하고 난 뒤에야 비로소 우리의 임무도 끝난다"며 "이번 행사가 시민 여러분께는 즐거운 축제가 되고, 전 세계 팬들에게는 '서울은 안전도 품격이 다르다'는 인상을 남길 수 있도록 마지막까지 빈틈없이 준비해 달라"고 말했다.

서울시는 지난 2월 4일 BTS 광화문광장 공연 개최가 확정된 후 매주 관련 부서 간부가 참석하는 회의를 하고 있다.

공연 현장 안전관리를 위해 시민안전대책본부를 구성했다. 대책본부는 서울시 재난안전실장을 본부장으로 ▲상황총괄반 ▲교통대책반 ▲의료대책반 ▲구조·구급반 ▲시설관리반 ▲외국인지원반 ▲모니터링반 ▲행정지원반으로 구성됐다.

현장 대응 인력 3400여명과 행사장 및 주요 지하철역·인파 밀집 예상 지역 등을 실시간 모니터링한다. 교통질서 유지를 비롯해 응급의료 대응, 구조·구급 지원 등 종합적으로 현장을 대응할 예정이다.

서울소방재난본부는 소방차 99대와 소방인력 765명을 투입하고, 대응시간 단축을 위해 ▲광화문~세종대로사거리 ▲세종대로사거리~시청역교차로 ▲무대 일대 3개 구역에 근접 배치한다.

경찰은 별도 인력을 배치해 행사장 외곽부터 단계적으로 관리하는 스타디움형 방식으로 인파를 관리한다. 차량 돌진·폭발물·드론 등을 이용한 테러 상황도 대비한다.

공연 전날인 20일부터 행사장 주변 텐트 설치, 장시간 대기 및 줄서기로 인한 안전사고와 보행 혼잡을 막기 위해 경찰 등과 협력해 광화문광장과 세종대로 일대 순찰 체계도 강화한다. 노숙 대기, 보도 줄서기 인원은 확인 즉시 계도해 현장 질서를 확보하고, 위험 상황 발생 시에는 즉각적으로 현장 조치한다.

행사장 주변 질서와 보행 환경을 해칠 수 있는 노점상은 자치구 등과 함께 현장 순찰을 통해 단속한다. 관람객과 방문객의 화장실 이용 편의를 위해 공연장 주변 개방화장실과 이동식 화장실 총 2399기를 확보했으며, 공연 전까지 총 2535기까지 추가 확보한다.

공연 당일 행사장 인근인 5호선 광화문역, 1·2호선 시청역, 3호선 경복궁역은 무정차 통과하고 역사 출입구는 폐쇄한다. 을지로입구역 등 인근 역사도 혼잡 상황에 따라 필요시 무정차 통과한다. 광화문역은 오후 2시~10시, 시청역·경복궁역은 오후 3시~10시에 무정차 통과하며, 무정차 해제 시점은 행사 후 혼잡이 지속되는 등 현장 여건에 따라 조정될 수 있다.

역사 안전관리에도 고삐를 죈다. 서울교통공사는 무정차 통과 4개 역을 포함해 인근 17개 역사에 대해 사전 안전 점검을 완료하고, 안전관리 인력을 평시 111명에서 행사 당일 461명까지 확대 배치한다.

행사 종료 후 주변 인파의 빠른 귀가를 위해 오후 9시부터 지하철 2·3·5호선에 임시열차 12대를 투입해 행사장 주변 역사에 공차 상태로 도착하도록 하고, 평시 대비 총 24회 증회 운행한다. 지하철 이용객이 한 번에 역사로 몰리지 않도록 경찰과 협력해 관람객 동선 관리와 역사 출입구 통제 등도 실시한다. 행사장 인근 세종대로, 사직로, 새문안로 등을 경유하는 시내버스 노선도 교통통제에 따라 무정차 또는 임시 우회한다.

서울시는 국내외 관람객을 위한 한국어·영어 디지털 가이드북을 3월 중순 제작해 온라인으로 배포한다. 안내소 및 개방화장실 등 주요 편의시설에 대한 정보를 '스마트서울맵'을 통해 제공한다.

100wins@newspim.com