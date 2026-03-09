넷마블, 게임업계 대학생 서포터즈 '마블챌린저' 25기 발대식 개최

'일곱 개의 대죄: 오리진' 등 넷마블 신작 게임 홍보 실무 경험

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 넷마블은 대학생 대외활동 프로그램 '마블챌린저' 25기 발대식을 진행했다고 9일 밝혔다.

'마블챌린저'는 게임을 좋아하고 뉴미디어 콘텐츠 이해도가 높은 대학생들을 위한 게임업계 대표 대외활동 프로그램이다.

넷마블은 대학생 대외활동 프로그램 '마블챌린저' 25기 발대식을 진행했다고 9일 밝혔다. [사진= 넷마블]

지난 2013년 처음 시작돼 지난 24기까지 총 225명이 수료했으며 전체 취업대상자(4학년 이상) 중 60%가 게임업계에 취업하는 성과를 거뒀다.

발대식을 시작으로 '마블챌린저' 25기는 2026년 8월까지 약 6개월 동안 ▲유튜브 및 인스타그램 등 뉴미디어 홍보 콘텐츠 기획 및 제작 ▲마블챌린저 공식 블로그 포스팅 작성 ▲게임 업계 트렌드 리포트 분석 ▲넷마블 온오프라인 행사 기획 및 실행 등 현업 실무를 체험하게 된다.

활동 혜택으로 수료증과 함께 매월 소정의 활동비가 지급된다. 활동을 수료한 참가자에게는 향후 넷마블 입사 지원 시 서류 전형 우대 혜택이 제공되며 밀착 실무자 멘토링을 통해 게임 산업을 보다 가까이에서 경험할 수 있다.

김동환 넷마블 크리에이터전략팀장은 "마블챌린저 25기는 이달 출시 예정인 신작 '일곱 개의 대죄: Origin' 홍보와 연계해 숏폼 영상 제작, AI 활용 콘텐츠 기획, 크리에이터 협업 등 다양한 실무 프로젝트를 경험하며 게임 산업에 대한 이해와 역량을 높이게 될 것"이라며 "게임 산업에 관심 있는 대학생들이 현업과 유사한 환경에서 성장할 수 있는 의미 있는 시간이 되길 기대한다"라고 말했다.

'마블챌린저'에 대한 보다 자세한 정보는 넷마블 공식 홈페이지, 페이스북, 블로그를 통해 확인할 수 있다.

