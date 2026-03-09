경북도, 중동정세 대응 긴급 비상경제 대응체계 가동

양금희 경제부지사, 9일 비상경제대책회의 주재....제조업 중심 경북 선제 대응

수출·금융·기업지원 3대 분야 복합리스크 대응…도민 물가·기업 수출 안정 '총력'

[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 미국과 이란 간 군사 충돌로 중동정세 불안이 확대되면서 국내외 경제정세가 불투명하게 전개되자 경북도가 긴급 비상경제 대응체계를 가동하는 등 지역 경제 영향 최소화 위한 선제 대응에 들어갔다.

9일 경북도에 따르면 양금희 경북도 경제 부지사는 이날 경제 관련 부서를 비롯해 도내 경제·금융기관 관계자들이 참석하는 비상 경제 대책 회의를 주재하고 중동 정세 변화가 지역 경제에 미칠 영향을 점검하고 도내 주요 산업 대응과 기업 지원, 민생 경제 안정 대책을 논의했다.

양금희 경북도 경제부지사가 9일 경제 관련 부서를 비롯 도내 경제·금융기관 관계자들이 참석하는 비상경제대책회의를 주재하고 중동 정세 변화가 지역경제에 미칠 영향을 점검하고 있다.[사진=경북도]2026.03.09 nulcheon@newspim.com

경북도는 전 세계 해상 원유의 약 20%와 LNG의 약 20~25%가 통과하는 핵심 에너지 수송로인 호르무즈 해협 봉쇄에 따른 에너지 가격과 물류비 상승 등으로 제조업 중심의 경북 산업에 직접적인 타격이 우려됨에 따라 도민과 기업이 겪을 충격을 최소화하는 데 집중한다는 계획이다.

경북도는 이에 따라 ▲물류비 지원 바우처▲관세 피해 기업 경영 안정 자금 지원▲수출 피해 소상공인 특례 보증 지원을 즉각 실행하고 대구 본부 세관의 협조를 통해 관세 납부 기한 연장과 해상 운송에서 항공으로 긴급하게 운송하는 화물에 대한 해상 운임 적용 등을 검토해 실행하기로 했다.

또 중동시장의 소비 위축으로 가전, 모바일, 화장품, 식품 산업에 영향이 있을 것으로 전망하고 대한무역투자진흥공사(KOTRA)와 협업을 통해 대체 시장 발굴에 적극 나서기로 뜻을 모았다.

양금희 부지사는 "중동 사태가 장기화 조짐을 보이고 있다"며 "중동 수출 기업에 대한 물류비와 보험료 지원 확대를 위해 추경 편성도 검토할 것"을 주문했다.

경북도는 또 한국은행 대구경북본부와 함께 시장 금리, 물가 상황, 환율에 대한 위기 상황 모니터링 체계를 가동하고 환율과 금리 변동에 따른 철강, 이차전지 등 지역 산업계의 동향을 중앙 정부와도 공유할 계획이다.

이와 함께 경북도는 물가 상승 압력으로 서민 경제 충격이 예상되면서 지방 공공 요금 인상 시기 조정과 인상률 최소화도 추진한다. 특히 소비자 물가 모니터링단(모니터 요원 141명, 월 2회 전통시장 73개, 대형마트 83개 품목 조사) 운영을 통해 주요 품목 물가에 대한 상시 점검 체계도 가동한다.

경북 신용보증재단은 올해 2조 원 규모 보증 공급 계획을 설명하면서 이번 중동 사태로 인한 매출 감소 확인 기업과 원리금 상환 부담 소상공인에 대한 전환 보증을 선제 지원한다는 계획이다.

경북도는 또 에너지 분야의 경우 정부의 비상 대응 체계와 연계해 지역 에너지 수급 관리도 강화한다. 특히 불법 석유 유통 위험군 주유소를 합동 점검하고 매점매석 행위 신고 센터 운영과 함께 취약 계층 대상 전기, 도시가스, LPG, 연탄 등 에너지 소비 안정을 위한 '에너지 바우처' 예산을 증액 건의한다는 방침이다.

또 국제 유가 상승이 장기화될 경우 어업용 면세유 가격상승 대비한 지원 방안과 울릉 항로 운항비 증가에 대한 대응 방안도 적극 모색한다는 계획이다. 경북도는 이번 비상 경제대책회의를 통해 에너지·물가, 수출·물류, 금융·자금 등 3대 분야 점검 체계를 가동하고 상황 변화에 따라 신속히 대응할 계획이다.

양금희 경제 부지사는 "글로벌 경제 불확실성이 확대되는 가운데 관계 기관과 긴밀히 협력해 지역 경제, 특히 민생에 미치는 영향을 최소화하도록 대응 체계를 유지하겠다"고 했다.

nulcheon@newspim.com