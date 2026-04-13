동해해경청, 해군1함대 병기전문 교관 초빙...함포 운용 실전 교육

AI 핵심 요약beta
- 동해지방해양경찰청이 13일부터 14일까지 경비함에서 해상 치안 교육을 실시한다.
- 해군1함대 교관 초빙으로 해경-해군 합동 강사진이 함포 운용 시범을 보인다.
- 양 기관 노하우 공유로 해상작전 대처력을 강화한다.
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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 동해지방해양경찰청은 13일부터 14일까지 동해해양경찰서 3000t급 경비함에서 해상 치안 역량 강화를 위한 교육을 실시한다고 밝혔다. 이번 교육은 해군1함대 병기전문 교관을 초빙해 해경-해군 합동 강사진이 구성되어 진행된다.
해양경찰 내부 강사인 김진훈 경사와 해군1함대 소속 정전안 상사, 홍기광 상사는 해양경찰 함정에서 함포 운용 시범을 보이며 실전 중심의 맞춤형 교육을 제공할 예정이다. 이들은 해군 사격통제 부사관 출신으로 유익한 교육을 목표로 삼고 있다.
특히, 김진훈 경사는 지난 3월 해양경찰 자체 교육 동안 양 기관 간 함포 운용 시스템 차이를 분석하고 이를 해양경찰에 효과적으로 적용할 수 있는 방법을 교육생들에게 전달해 긍정적인 반응을 얻었다.
해경과 해군은 각각 해상 국방 및 경비안전 업무를 수행하며, 함포 고장 처치 및 특수공구 사용법 등 노하우를 공유할 계획이다. 이로써 복잡하고 다양하게 변화하는 해상작전 및 경비안전 업무에 효과적으로 대처할 방침이다.
동해해경청 관계자는 "해경과 해군 간의 협력이 동해해역의 해양안전 및 국가안보에 기여하고 있다"며 "앞으로도 지속적인 협력과 교류를 통해 상호 발전을 도모하겠다"고 강조했다.
onemoregive@newspim.com