대구시, 'AI 기반 저전력 차량용 인포테인먼트' 기술개발 공모 선정

AI 핵심 요약beta
- 대구광역시 9일 산업통상부 공모에 AI 기반 저전력 차량 인포테인먼트 시스템 개발 사업 선정했다.
- 2026년부터 5년간 141억 원 규모로 효림엑스이 주관 산학연 컨소시엄 운영한다.
- SDV 대응 기술 내재화와 미래차 산업 전환 및 일자리 창출 기반 마련한다.
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효림엑스이·KIAPI·경북대·KAIST 등 산학연 협력… 미래차 핵심기술 확보
[대구=뉴스핌] 김용락 기자= 대구광역시는 산업통상부 주관 '2026 지역앵커기업-지역대학 전략기술 공동개발사업' 공모에 'SDV 환경에 최적화된 AI 기반 저전력 통합 차량 인포테인먼트 시스템 개발' 사업이 최종 선정됐다고 9일 밝혔다.
이번 사업은 2026년부터 2030년까지 5년간 총 141억 원 규모로 추진되며, ㈜효림엑스이 주관으로 ㈜퓨전소프트, ㈜아이비스, 지능형자동차부품진흥원(KIAPI), 경북대학교, 한국과학기술원(KAIST) 등이 참여하는 산·학·연 컨소시엄 형태로 운영된다.
대구시는 이번 선정을 계기로 지역기업과 대학, 연구기관이 유기적으로 협력하는 기술개발 체계를 구축하고, 미래차 분야 핵심 기술의 내재화와 사업화 기반 마련에 나설 방침이다. 최근 자동차 산업이 SDV(Software Defined Vehicle, 소프트웨어 정의 차량) 중심으로 빠르게 전환되며, 차량 내 소프트웨어 플랫폼과 데이터 처리 역량이 미래모빌리티 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소로 부각되고 있다.
이번 사업은 이러한 산업변화에 대응하고자 ▲온디바이스(On-device) AI 기반 음성·제스처 인식 ▲저전력 최적화 및 실시간 처리 ▲무선 업데이트(OTA) 및 차량 보안 ▲경량 대규모언어모델(LLM) 기반 차량 제어 및 사용자 인터페이스 등을 통합한 차세대 차량 인포테인먼트 플랫폼 개발을 추진한다.
이를 통해 차량 내 데이터 처리 지연을 최소화하고 개인정보 보호 수준을 강화하는 동시에, 에너지 효율을 극대화한 저전력 고성능 AI 서비스를 구현할 수 있을 것으로 기대된다.
주관기관인 ㈜효림엑스이 관계자는 "지금은 SDV 전환의 골든타임으로, 저전력 AI와 보안·OTA 기술을 내재화한 플랫폼 선점이 핵심 경쟁력"이라며 "이번 과제를 통해 글로벌 수준의 차량용 AI 플랫폼 기술 확보에 나서겠다"고 말했다. 대구시는 이번 사업이 지역 산업구조를 AI·소프트웨어 기반 미래차 산업으로 전환하는 기폭제가 될 것으로 보고 있으며, 참여 대학과의 채용 연계 등을 통해 지역 우수 인재를 위한 고급 기술 일자리 창출에도 기여할 것으로 기대하고 있다.
대구시는 앞으로도 SDV 중심의 산업구조 변화에 대응해 차량용 소프트웨어 등 고부가가치 분야에 대한 연구개발과 기업 지원을 확대할 계획이다. 아울러 CAV(Connected and Automated Vehicle, 인프라 및 차량간 통신기반 자율주행차) 기반 자율주행 실증환경과 실도로 인프라를 활용해 기술개발부터 실증, 사업화까지 이어지는 미래모빌리티 전주기 지원체계를 강화할 방침이다.
정의관 대구광역시 미래혁신성장실장은 "이번 사업을 통해 지역기업들이 AI 기반 차량용 인포테인먼트 산업의 글로벌 경쟁력을 갖추고, 미래차 시대를 선도하는 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.
yrk525@newspim.com