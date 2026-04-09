이란 전쟁 여파로 중국 자동차 수출 최고치 기록

AI 핵심 요약beta
- 중국 자동차 업체들이 9일 이란 전쟁 여파로 유가 상승 속 3월 수출 사상 최고치를 기록했다.
- 비야디는 3월 11만9591대 수출하며 연간 목표를 150만대로 상향했다.
- 지리·체리·창안·상하이 등도 3월 수출 전년比 47~120% 급증했다.
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[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 이란 전쟁과 국제유가 고공 행진의 영향으로 중국의 자동차 수출이 사상 최고치를 기록한 것으로 나타났다.
중국의 주요 자동차 업체들의 3월 수출량이 대폭 증가했으며, 이로 인해 3월 수출량이 사상 최고치를 기록할 것이라고 중국 글로벌 타임스가 9일 전했다.
세계 최대 전기차 업체인 비야디(比亞迪, BYD)의 3월 수출 대수는 전년 대비 65.2% 증가한 11만 9591대를 기록했다. 비야디의 1분기 수출량은 31만 9751대로, 전년 대비 65.2% 증가했다. 비야디는 최근의 수출 호조에 힘입어 올해 연간 수출 목표치를 기존의 130만 대에서 150만 대로 상향 조정했다.
지리(吉利)자동차는 3월에 8만 1639대를 수출했다. 이는 전년 동기 대비 120% 급증한 수치다. 지리자동차의 수출량은 3개월 연속 6만 대 이상을 기록했다. 이 중 신에너지 자동차 제품이 64%였다. 지리자동차의 1분기 수출량은 20만 3024대로 전년 대비 126% 증가했다.
체리 자동차(치루이, 奇瑞)의 3월 수출량도 전년 대비 72% 증가한 14만 8777대였다. 이는 중국 자동차 기업의 역대 최대 월간 수출량이다. 체리 자동차의 월간 수출량은 11개월 연속 10만 대를 넘었다. 1분기 수출량은 39만 3311대로 전년 대비 53.9% 증가했다.
창안(長安) 자동차의 3월 수출량은 사상 처음으로 10만 대를 돌파한 10만 3900대를 기록했다. 이는 전년 대비 60% 증가한 것이다.
상하이 자동차 역시 3월 수출량이 12만 1300대를 기록했으며, 이는 전년 대비 47.3% 증가했다. 상하이 자동차의 1분기 수출량은 32만 4900대로 전년 대비 48.3% 증가했다.
중국의 자동차 수출의 대부분이 신에너지 자동차다. 이란 전쟁으로 인해 국제유가가 고공 행진을 지속하자 소비자들이 신에너지 자동차를 선택하고 있으며, 이로 인해 중국의 전기차가 선호받고 있다.
중국자동차공업협회는 "중국 자동차 업체들의 3월 수출량이 눈에 띄는 증가세를 기록했다"며 "중국 신에너지 자동차는 높은 가성비를 지니고 있으며, 스마트 편의 장치 역시 상당한 수준을 갖추고 있다"고 설명했다.
ys1744@newspim.com