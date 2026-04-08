용인 반도체 국가산단 사수 시민대책위, '이전·분산 빌드업' 폭로

AI 핵심 요약beta
- 용인 반도체 산단 사수 시민대책위는 8일 정부와 정치권의 산단 이전·분산 빌드업을 규정했다.
- 국회입법처 자료로 인프라 위기 부각부터 사업 축소 시나리오를 폭로했다.
- 110만 시민 생존권 사수를 위해 끝장 투쟁과 실시간 감시를 선언했다.
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[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시 반도체 국가산업단지 사수 시민대책위원회는 정부 자문기구·국회·일부 정치권의 '용인 반도체 산단 이전·분산' 움직임을 조직적 '빌드업'으로 규정, 110만 시민 생존권을 위한 끝장 투쟁을 선언했다.
시민대책위는 8일 국회입법처 보도자료를 근거로 단계별 시나리오를 폭로했다.
시민대책위에 따르면 1단계는 전력·용수 인프라 병목을 위기 프레임으로 부각, 2단계는 지역균형발전 명분 쌓기, 3단계는 RE100 유리한 지방 제시로 에너지 분산형 산단 유도, 4단계는 원안 약속 속 국책연구기관 동원 사업 축소로 기만 실행이다.
대책위는 "국회입법처 보고서가 인프라 문제만 강조한 채 이전·분산의 국가경제·반도체 산업 부정영향은 무시, 편향적 연구 아닌가"라며 의구심을 제기했다.
반도체는 설계·제조·패키징·인재 집적 생태계 산업으로, 클러스터 쪼개기는 기업 해외 이탈 자해 행위라는 지적이다.
또 경강선 연장·반도체 고속도로 등 인프라 무산으로 시민 이동권 침해, 주민 보상 협조 속 부동산 가치 하락·일자리 실종은 신뢰 위반이라며 지역 피해에 대해서도 강조했다.
시민대책위는 "말로는 찬성하면서 뒤로는 분산을 획책하는 기만적인 정치 공세를 즉각 중단하라"고 촉구하며 "정부와 정치권의 동향을 실시간으로 감시해 이중적인 행태를 시민들에게 낱낱이 알리겠다"고 밝혔다.
대책위 관계자는 "용인의 심장인 국가산단 원안을 사수하여 110만 시민의 생존권을 반드시 지켜내겠다"며 투쟁 의지를 다졌다.
seraro@newspim.com