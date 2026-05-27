제놀루션, CMV 차단 작물보호제 특허 출원

RNAi 기술로 1조 원대 과채류 시장 공략

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 그린바이오 전문기업 제놀루션은 오이, 고추 등 주요 원예작물에 치명적인 피해를 입히는 '오이모자이크바이러스(CMV)'를 원천 차단하는 차세대 작물보호제 특허를 국내 출원했다고 27일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 특허는 RNA 간섭(RNAi) 기술을 활용한 성과다. 바이러스의 유전체 염기서열을 정밀 분석해 증식을 억제하는 '이중가닥 RNA(dsRNA)'를 설계 및 합성하고 감염 시험을 통해 바이러스 억제 효과를 체계적으로 입증했다.

CMV는 광범위한 원예작물을 감염시켜 성장을 방해하고 과실 기형을 유발하는 대표적인 난방제 식물 바이러스다. 진딧물을 통해 빠르게 확산되지만 현재 농가에서는 매개충을 관리하는 화학농약에 의존할 뿐 바이러스를 직접 치료하는 약제는 제한적인 실정이다.

제놀루션 로고. [사진=제놀루션]

특히 기후변화로 해충 발생이 잦아지면서 농가 피해는 눈덩이처럼 불어나고 있다. 제놀루션이 개발한 RNAi 작물보호제는 특정 바이러스의 유전자만 선택적으로 억제하는 일종의 '정밀 타격 스나이퍼'다. 기존 화학농약의 환경 독성 및 잔류 문제를 해결하면서도 바이러스를 원천 제어할 수 있는 친환경 차세대 기술로 주목받고 있다.

이번 특허 출원은 막대한 경제적 가치와 직결된다. 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 2023년 국내 풋고추와 파프리카 생산액만 1조 원을 상회한다. 병해충으로 인한 작물 손실률은 연간 20~40% 수준에 달해 효과적인 바이러스 방제 기술에 대한 시장 수요가 증가하고 있다.

글로벌 시장의 성장 잠재력도 막대하다. 글로벌 시장조사기관 IMARC에 따르면 전 세계 RNAi 살충제 시장은 지난 2024년 13억 3000만 달러(약 1조 8000억원)에서 오는 2033년 38억 8000만 달러(약 5조 3000억원) 규모로 연평균 11.4%의 가파른 성장세를 보일 전망이다.

특히 시장에서 주목하는 핵심 이유는 단순한 연구를 넘어선 '상용화 역량'에 있다. 제놀루션은 이미 세계 최초로 RNAi 기반 꿀벌 낭충봉아부패병 치료제의 동물용 의약품 품목허가 및 혁신제품 지정으로 독보적인 기술력을 인정받은 바 있다.

또한 차세대 작물보호제 상업화의 가장 큰 진입 장벽인 높은 생산 단가 문제를 해결할 수 있는 '국내 유일의 dsRNA 대량 생산 플랫폼'을 갖추고 있는 것이 강점이다. 이러한 인프라와 앞선 인허가 노하우는 신규 파이프라인의 빠른 상업화와 수익 창출로 이어질 전망이다.

제놀루션 관계자는 "RNAi 기반 정밀 유전자 타격 기술은 식물 바이러스 방제의 패러다임을 바꿀 게임 체인저"라며 "지난해 출원한 토마토반점위조바이러스(TSWV) 억제 기술에 이어 이번 CMV 특허를 출원함으로써 경제적 부가가치가 높은 주요 원예작물의 종합 솔루션 구축을 위한 핵심 라인업을 갖추게 됐다"고 강조했다.

이어 "당사의 독보적인 대량생산 플랫폼을 기반으로 국내외 전문기업들과 실증 시험 및 해외 진출을 적극적으로 추진할 것"이라며 "기존 정밀 의료 사업을 바탕으로 그린바이오 신사업의 성과를 더해 기업 가치를 제고하고 주주들의 기대에 부응하겠다"고 덧붙였다.

nylee54@newspim.com