전남도, 450억원 투입 '수묵비엔날레 아트센터' 건립 추진

AI 핵심 요약beta
- 전남도가 8일 아트센터 건축기획 용역 착수보고회를 열었다.
- 목포 갓바위에 450억 투입해 7011㎡ 규모 복합문화공간을 2029년 완공한다.
- 수묵비엔날레 주 행사장으로 지역 예술인 창작과 국제 교류를 지원한다.
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[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 수묵예술을 기반으로 한 복합문화예술공간 '전남수묵비엔날레 아트센터' 건립 사업을 본격화한다.
전남도는 8일 동부지역본부에서 현대예술 및 건축 분야 전문가들이 참여한 가운데 아트센터 건축기획 용역 착수보고회를 개최했다고 밝혔다.
이번 사업은 서남권 최대 규모의 복합문화예술시설을 조성해 지역 문화 인프라를 확충하고 수묵비엔날레의 상설 운영 기반을 마련하기 위한 것이다.
아트센터는 단순한 미술관 개념을 넘어 창작·교육·공연·컨벤션 기능을 갖춘 공간으로 설계된다. 목포시 갓바위 문화권 일원에 총사업비 450억 원을 투입해 연면적 약 7011㎡, 지상 4층 규모로 2029년까지 완공할 계획이다.
센터 내부에는 디지털아트전시관과 교육체험실, 창작공간 등이 조성돼 지역 예술인과 청년 작가의 창작 활동을 지원하고 국제 수묵예술 교류의 거점 역할을 수행하게 된다. 특히 2년마다 열리는 '전남국제수묵비엔날레'의 주 행사장으로 활용될 예정이다.
전남도는 건축기획 용역에 이어 올해 실시설계와 예비 인증 등 관련 행정 절차를 순차적으로 진행할 방침이다.
이길용 전남도 문화융성국장은 "아트센터가 수묵을 중심으로 한 글로벌 남도 K-컬처의 핵심 거점이 될 것"이라며 "전문가 의견을 적극 반영해 수묵예술의 새로운 랜드마크를 구현하겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com