민주 "여야정협의체, 공통분모 '민생' 확인...조작기소 국조 연기 요청 거절"

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당이 7일 이재명 대통령과 여야정 민생경제 협의체 회담을 열어 민생 공통분모를 확인했다.
- 유가상승 대응과 추경 관련 논의에서 국민의힘의 7개 사업 제안을 경청했으나 조작기소 국정조사 연기 요청은 거절했다.
- 개헌 시기와 TBS 추경 예산 철회 등을 논의하며 향후 여야정 소통 지속에 공감대를 형성했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"현안 이견 존재하나, 상대 입장 경청 큰 의미"
"정청래, TBS 지원 추경 예산 철회 약속"
[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당이 7일 이재명 대통령과 더불어민주당 정청래 대표와 한병도 원내대표, 국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표가 함께한 '여야정 민생경제 협의체 회담'에 대해 "민생이라는 공통분모를 확인했다는 데 큰 의미가 있다"고 평가했다.
다만 윤석열 정권 정치검찰 조작기소 국정조사 특별위원회를 중동전쟁 국면 이후로 연기하자는 국민의힘의 요청에 대해서는 단호하게 거절했다고 전했다.
강준현 민주당 수석대변인은 이날 여야정협의체 후 국회 소통관에서 가진 브리핑에서 "국민의힘 측의 요구와 제안을 중심으로 경청하는 자리였으며, 크게 세 가지 주제를 중심으로 논의가 이뤄졌다"고 밝혔다.
강 대변인에 따르면 첫째 주제는 추경과 민생지원 관련 내용이다. 유가상승에 따른 피해 대응 방안이 주요하게 논의됐으며 국민의힘은 생계형 소규모 운수업자 지원, 유류세 인하 등 7개 사업을 제안했다.
둘째는 조작기소 국정조사 관련 내용이다. 국민의힘은 중동전쟁 상황 등을 이유로 연기를 요청했다. 민주당은 단호한 입장을 유지했고, 조작기소는 국가폭력이자 중대한 범죄인 만큼 진상규명과 재발방지를 위해 반드시 추진해야 한다는 점을 분명히 했다.
셋째는 개헌 관련 내용다. 이 대통령이 개헌 필요성을 언급한 가운데, 국민의힘은 내용에는 공감하되 시기적으로는 지방선거 이후에 하자는 입장을 전달했다.
이에 이 대통령은 "5.18을 앞두고 있고 헌법 전문에 담는 것에 대해서는 이견이 없는 것으로 알고 있다."며 "계엄 요건을 강화하고, 지방자치를 강화하는 문제에 대해서는 진지하게 고민을 해달라"는 요청을 했다.
강 대변인은 "이번 간담회는 비록 주요 현안에 대한 이견은 존재했으나 상대 입장을 경청하고 민생이라는 공통분모를 확인했다는데 큰 의미가 있다"며 "앞으로도 이러한 소통 자리를 지속하자는 데 여야정 모두 공감대를 표했다는 데 의미를 둔 자리"라고 평했다.
그는 추가경정예산(추경)으로 서울특별시 미디어 재단 TBS를 지원하는 것을 철회할 예정이라고 전했다. 국민의힘이 '전쟁 추경' 목적에 전혀 맞지 않는 예산이라는 지적을 정부와 민주당이 수용했다.
강 대변인은 "TBS 지원 추경 예산은 정청래 대표가 철회하겠다는 당의 입장을 분명히 말했다"고 말했다.
chogiza@newspim.com