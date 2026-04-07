정청래·장동혁 만난 李대통령 '통합' 당부…"공동체 위기엔 내부 단합 중요"

청와대서 여·야·정 민생협의체 회담

추경 '현찰 나눠주기' 지적에 "과한 표현" 반박

개헌안 두고 "野 도움 없으면 불가능…긍정 논의 부탁"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 7일 여야 지도부를 만나 "지금 대한민국은 상당히 큰 위기에 처한 게 분명하다"며 초당적 협력을 부탁했다.

이 대통령은 이날 오후 청와대에서 열린 여야정 민생경제협의체 회담에서 "지금처럼 어려운 시기, 특히 외부 요인에 의해서 우리 공동체가 위기에 처해 있을 때는 내부적 단합이 정말로 중요하다"며 "통합이라고 하는 것이 정말 이럴 때 빛을 발하지 않을까 싶다"고 밝혔다.

이재명 대통령이 7일 청와대에서 열린 여야정 민생경제협의체 간담회에서 인사말을 하고 있다. [사진=청와대]

◆ "대응 쉽지 않다…여야 배려 부탁"

이 대통령은 "내부적 요인들은 많이 개선되고 있었는데, 안타깝게도 외부적 요인 때문에 또 우리가 통제할 수 없는 영역에서 벌어진 일로 인한 것이기 때문에 대응하는 것이 쉽지만은 않다"며 "(정부도) 최선을 다하고 있다는 말씀을 드리고, 또 야당에서도 여당에서도 많이 배려해 주시기를 부탁드린다"고 요청했다. 이 대통령이 말한 외부적 요인은 중동전쟁으로 인한 여파를 말한 것으로 보인다.

이 대통령은 "야당은 야당으로서의 하실 역할을 잘해 주시는 게 또 중요하다고 생각한다. 지적할 것 지적하고, 부족한 것은 채워 달라"며 "이런 기회를 통해서 많은 대화들이 있으면 좋겠다"고 말했다.

이 대통령은 "우리가 의견이 다를 경우에는 만나서 자주 얘기하는 게 좋으니 가급적이면 터놓고 얘기하자"며 "자주 만나 뵙고 싶다. 제가 빈말로 사진만 찍고 선전하려고 그런 건 아니다"라고 설명했다.

이재명 대통령 초청으로 7일 청와대에서 열린 여야정 민생경제 협의체 간담회에서 장동혁 국민의힘 대표가 발언하고 있다. [사진=청와대]

◆ 고유가 피해 지원금 "포퓰리즘 아냐"

이 대통령은 26조 2000억 원 규모의 추가경정예산안(추경)에 대해서도 언급했다. 이 대통령은 "유류값 급상승으로 인한 국민의 어려움을 지원해 드리기 위해서 소위 '전쟁 피해 지원금'을 준비했다"며 "그런데 이런 것을 현찰 나눠 주기라고 하는 것은 좀 과한 표현이라는 생각이 든다"고 지적했다.

정부는 이번 추경에 국민 하위 70%에 대한 고유가 피해 지원금으로 4조 8000억 원을 편성했지만 야당은 '현찰 나눠 주기' '포퓰리즘'이라고 비판하고 있다. 이 대통령은 "우리가 볼 때는 지금 유류세 인상이나 물가 상승이 워낙 크기 때문에 그로 인한 고통을 조금이라도 보전해 드려야 된다는 생각"이라며 야당에 지적에 대해 반박했다.

특히 이 대통령은 "지금 편성된 예산의 재원은 어디서 빚을 내거나 증세를 한 게 아니다"라며 "경제가 일정 부분 회복되면서 예상보다 더 늘어난 세수를 활용한 것"이라고 설명했다.

이재명 대통령이 7일 청와대에서 여야정 민생경제 협의체 회담에 앞서 참석자들과 기념촬영하고 있다. 뒷줄 왼쪽부터 시계방향으로 강훈식 대통령비서실장, 김민석 국무총리, 홍익표 정무수석, 국민의힘 최보윤 수석대변인, 송언석 원내대표, 장동혁 대표, 이 대통령, 더불어민주당 정청래 대표, 한병도 원내대표, 강준현 수석대변인 [사진=청와대]

◆"순차적·점진적 개헌, 긍정적 수용해달라"

이 대통령은 "현금 포퓰리즘이 결코 아니다. 국민이 피땀 흘려 번 돈으로 낸 세금이고 합리적으로 써야 하는 돈"이라며 "정부 입장에서는 가장 중요한 지원 방식이라고 생각한 것"이라고 거듭 설명했다.

개헌안에 대해 이 대통령은 "5·18 때마다 야당은 여당일 때도 5·18 정신을 헌법 전문에 게재하겠다는 말을 했던 것 같다"며 "계엄을 남용할 수 없도록 하는 건 누가 반대할까 싶다. 지방자치를 강화하는 것도 이견이 없는 부분"이라고 개헌안 협조를 개헌안 협조를 요청했다.

이 대통령은 "순차적·점진적 개헌이라는 측면에서 긍정적으로 수용해 주면 어떨까"라며 "국민의힘 측의 도움이 없으면 개헌은 불가능하다. 진지하게 긍정적으로 논의해 달라"고 거듭 요청했다.

이날 회담에는 정청래 더불어민주당 대표와 한병도 원내대표, 장동혁 국민의힘 대표와 송언석 원내대표가 참석했다.

pcjay@newspim.com