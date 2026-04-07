野 "여야정협의체, 추경 일부 공감...유류세·개헌·국조·부산특별법은 입장차"

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘은 7일 민생경제협의체 회담에서 여야정 입장차를 확인했다.
- 국민의힘은 국민생존 7개 사업 설명을 요구했고 유류세 인하를 주장했다.
- 개헌 추진 반대와 국정조사 중단을 제안했으나 대통령은 부정적 입장을 밝혔다.
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개헌 동시투표 반대 재확인, 국조 중단 요구도 충돌
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국민의힘은 7일 대통령과 여야 대표, 원내대표가 참석한 민생경제협의체 회담과 관련해 "추경을 포함한 민생 현안을 놓고 공감대를 확인한 부분도 있지만 주요 쟁점에서는 입장차를 재확인했다"고 밝혔다.
최보윤 국민의힘 수석대변인은 이날 브리핑에서 비공개 회담 내용을 전하며 "국민의힘은 '국민생존 7개 사업'에 대해 보다 구체적인 설명이 필요하다는 점을 강조했고, 더불어민주당도 긍정적으로 검토하겠다는 입장을 밝혔다"고 말했다. 다만 "세부 항목에 대해 특정 합의가 이뤄진 것은 아니며 추후 논의가 이어질 것"이라고 설명했다.
유류세 인하를 둘러싼 시각차도 확인됐다. 최 수석대변인은 "송언석 원내대표가 현금 지원보다 유류세 인하가 실질적인 도움이 된다는 취지를 설명했으나 대통령과는 입장 차이가 분명하다는 것을 확인했다"고 전했다.
부산 글로벌허브도시특별법에 대해서는 국민의힘이 조속한 처리를 거듭 요청했으나 대통령은 부정적인 입장을 보였다고 밝혔다. 조작기소 의혹 국정조사와 관련해서는 국민의힘이 중단 필요성을 제기한 반면 민주당은 강경한 입장을 유지했다.
최 수석대변인은 "송 원내대표가 전쟁이 끝날 때까지 국정조사를 하지 않는 것으로 강력하게 이야기했으나, 민주당은 오히려 이 부분에 대해 강경한 입장을 피력했다"고 설명했다.
개헌 문제를 두고도 이견이 이어졌다. 최 수석대변인은 "국민의힘은 지방선거와 동시에 개헌을 추진하는 데 대해 반대 입장임을 분명히 했다"며 "장동혁 대표가 대통령에게 개헌 논의에 앞서 중임이나 연임을 하지 않겠다는 선언을 제안했지만 대통령은 별도의 답변을 하지 않았다"고 밝혔다.
여야정 협의체 정례화와 관련해서는 "송 원내대표가 정례화를 제안했지만 대통령은 필요 시 개최하겠다는 입장을 밝혔다"며 "구체적인 일정은 정해지지 않았다"고 말했다.
최 수석대변인은 "고유가·고물가·고환율 상황에서 여야 대표와 대통령이 한자리에 모여 논의한 것 자체는 의미가 있다"며 "향후 국회에서 추경을 비롯한 논의가 이어지길 기대한다"고 말했다.
oneway@newspim.com