송언석 "李대통령에 '임기 내 공소취소 없다' 대국민선언 요청할 것"

AI 핵심 요약beta
- 송언석 국민의힘 원내대표가 7일 이재명 대통령에게 공소취소 대국민 선언을 촉구했다.
- 그는 여야정 민생경제 협의체 회담에서 공소 취소 빌드업을 지적할 계획이다.
- 이재명 정권이 대북 송금 사건 공소 취소를 위해 권력기관을 총동원한다고 비판했다.
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[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 송언석 국민의힘 원내대표는 7일 이재명 대통령을 향해 "임기 안에 공소취소는 하지 않겠다고 하는 대국민 선언이 있어야 한다"고 강조했다.
송 원내대표는 이날 오전 서울 여의도 국회 본관에서 원내대책회의를 마친 뒤 기자들과 만나 여야정 민생경제 협의체 회담에 대한 질문에 이같이 말했다.
그는 "(회담에서) 추경 이외에 대통령에 대한 공소 취소 빌드업 부분도 지적할 생각"이라고 했다.
송 원내대표는 원내대책회의에서도 '쌍방울 대북 송금 사건'을 수사한 박상용 검사의 직무 정지와 2차 종합특검의 '진술 회유 의혹' 등을 언급하며 "이재명 정권의 친위 쿠데타로 역사에 기록될 수도 있을 것"이라고 비판했다.
이어 "현 정권은 이 대통령의 대북 송금 사건 공소 취소를 위해 국회·법무부·특검·국정원까지 모든 권력기관을 총동원하고 나섰다"며 "이 대통령은 본인의 공소 취소를 위해 국가 형사사법시스템 자체를 유린하는 사태를 방치하지 말기를 바란다"고 했다.
한편 청와대에 따르면 이 대통령은 이날 오전 11시30분 청와대에서 민생경제협의체 회담을 한다. 이번 회담은 정부 출범 이후 처음 가동되는 여야정 협의체다.
회담에는 더불어민주당 정청래 대표와 한병도 원내대표, 국민의힘 장동혁 대표와 송 원내대표를 비롯해 김민석 국무총리, 강훈식 대통령비서실장, 홍익표 정무수석이 참석한다.
allpass@newspim.com