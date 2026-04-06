휴젤, 정보보호·개인정보 국제표준 동시 획득

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 휴젤은 국제 정보보호 관리체계 표준인 ISO/IEC 27001과 개인정보보호 국제표준인 ISO/IEC 27701 인증을 동시에 획득했다고 6일 밝혔다.

ISO/IEC는 국제표준화기구(ISO)와 국제전기기술위원회(IEC)가 공동으로 제정한 국제표준이다. ISO/IEC 27001은 정보보호 관리체계(ISMS)에 대한 요구사항을 규정한 표준이며, ISO/IEC 27701은 이를 기반으로 개인정보 보호 관리까지 확장한 국제표준이다.

휴젤 서울사무소에서 개최된 '국제표준 정보보호 인증서 수여식'에서 휴젤 이상규 준법지원사업부 상무(좌측)가 ITㆍ정보보안 전문 인증기관 에이써티 민성완 상무(우측)와 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=휴젤]

휴젤은 지난해 ISO/IEC 27001을 최초 취득한 데 이어 이번 사후 심사를 통과하며 정보보호 관리체계의 안정성과 운영 역량을 재확인했다. ISO/IEC 27701을 신규 획득함으로써 개인정보 보호 체계를 글로벌 기준에 맞게 구축했다.

회사는 인증 획득에 그치지 않고 전사 통합 정보보호 관리체계를 기반으로 지속적인 점검과 개선 활동을 이어갈 계획이다. 특히 임직원 교육과 내부 통제 고도화를 통해 조직 전반의 보안 인식과 대응 역량을 강화하고 정보보호 체계의 실효성을 높인다는 방침이다.

이상규 휴젤 준법지원사업부 상무는 "글로벌 시장 확대와 함께 정보보호와 개인정보 관리의 중요성이 더욱 커지고 있다"며 "국가핵심기술을 보유한 기업으로서 글로벌 수준의 보안 체계를 지속적으로 발전시켜 나갈 것"이라고 말했다.

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