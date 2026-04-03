광주 광산구, 이주민 위한 맞춤형 민원지기 운영

가족관계등록 작성부터 신고까지

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주 광산구가 이주민의 가족관계등록 업무를 효율적으로 돕기 위해 '이주민 맞춤형 민원지기'를 운영한다고 3일 밝혔다.

광주 지역 중 외국인 주민의 56%가 광산구에 거주하는 만큼 편의성을 높이기 위한 목적이다.

민원지기. [사진=광주 광산구] 2026.04.03 bless4ya@newspim.com

민원지기는 태국·베트남 국적 이주민 각 1명을 채용해 한국말이 서툰 이주민들에게 출생·혼인신고 등 가족관계등록 업무에 대한 통역과 신고서 작성·접수까지 원스톱으로 돕는다.

운영은 월·화·목·금요일 주 4일 근무하며, 요일별로 태국어와 베트남어 교차 운영한다.

월·화요일은 오전(9시∼12시)은 태국어, 오후(1시∼4시)는 베트남, 목·금요일 오전은 베트남, 오후는 태국어 순으로 운영된다.

민원지기 사업은 오는 11월까지 청사 민원봉사과 민원실 내에서 운영할 계획이다.

민원지기의 도움이 필요한 이주민들은 구청 방문 또는 사전 예약을 통해 가능하며, 자세한 사항은 광산구 민원봉사과 가족관계등록팀으로 문의하면 된다.

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