큐렉소, 인도 바이오라드 메디시스와 의료로봇 공급 계약

AI 핵심 요약beta
- 큐렉소가 20일 바이오라드 메디시스와 공급계약을 맺었다
- 계약 규모는 84억5662만원으로 매출의 11.4%다
- 큐비스-조인트를 인도에 순차 공급하고 입지를 넓힌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 의료로봇 기업 큐렉소가 인도 의료기기 전문기업 바이오라드 메디시스와 인공관절 수술로봇 공급계약을 체결했다고 20일 밝혔다.
회사에 따르면 계약 규모는 84억5662만원(외화 기준 562만5000달러)으로 큐렉소의 2025년 연결 기준 매출액 대비 11.4%에 해당한다. 공급 기간은 지난 19일부터 오는 12월 31일까지다.
회사는 인공관절 수술로봇 '큐비스-조인트(CUVIS-joint)'가 인도 시장에 순차적으로 공급될 예정이다고 밝혔다. 바이오라드 메디시스는 인도 내 의료기기 유통 및 공급 역량을 갖춘 기업으로 현지 병원 네트워크를 기반으로 사업을 전개하고 있다.
인도는 인구 규모와 의료 인프라 확장 속도를 바탕으로 의료로봇 시장의 성장 잠재력이 높은 지역이다. 큐렉소는 이번 계약을 통해 인도 시장에서의 입지를 확대하고 추가 공급 및 파트너십 기회 확보에 나설 계획이다.
큐렉소 관계자는 "이번 계약은 인도 내 의료로봇 기업으로서의 지위와 기술력을 입증한 성과"라며 "바이오라드 메디시스의 인프라와 큐렉소의 수술로봇 기술력을 결합해 인도 의료로봇 시장에서의 지위를 공고히 하겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com