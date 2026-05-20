큐렉소, 인도 바이오라드 메디시스와 의료로봇 공급 계약

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바이오라드 메디시스와 계약…2026년 하반기부터 순차 공급

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 의료로봇 기업 큐렉소가 인도 의료기기 전문기업 바이오라드 메디시스와 인공관절 수술로봇 공급계약을 체결했다고 20일 밝혔다.

회사에 따르면 계약 규모는 84억5662만원(외화 기준 562만5000달러)으로 큐렉소의 2025년 연결 기준 매출액 대비 11.4%에 해당한다. 공급 기간은 지난 19일부터 오는 12월 31일까지다.

회사는 인공관절 수술로봇 '큐비스-조인트(CUVIS-joint)'가 인도 시장에 순차적으로 공급될 예정이다고 밝혔다. 바이오라드 메디시스는 인도 내 의료기기 유통 및 공급 역량을 갖춘 기업으로 현지 병원 네트워크를 기반으로 사업을 전개하고 있다.

큐렉소 로고. [사진=큐렉소]

인도는 인구 규모와 의료 인프라 확장 속도를 바탕으로 의료로봇 시장의 성장 잠재력이 높은 지역이다. 큐렉소는 이번 계약을 통해 인도 시장에서의 입지를 확대하고 추가 공급 및 파트너십 기회 확보에 나설 계획이다.

큐렉소 관계자는 "이번 계약은 인도 내 의료로봇 기업으로서의 지위와 기술력을 입증한 성과"라며 "바이오라드 메디시스의 인프라와 큐렉소의 수술로봇 기술력을 결합해 인도 의료로봇 시장에서의 지위를 공고히 하겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com