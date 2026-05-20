시진핑 "중동전쟁 중요 고비"...푸틴 "중러관계 최고조"

[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 시진핑(習近平) 중국 국가주석이 현재 중동 전쟁이 중요한 전환 시점을 맞고 있다고 발언했다.

시진핑 주석은 20일 오전 베이징 인민대회당에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 정상 회담을 진행했다고 중국 관영 신화사가 이날 전했다.

시 주석은 정상 회담에서 "중국과 러시아는 수많은 시련에도 불구하고 끊임없이 협력을 심화해 왔다"고 강조했다. 이어 시 주석은 "현재 국제 정세는 혼란스럽고 복잡하게 얽혀 있으며, 일방적 패권주의가 횡행하고 있다"며 "평화를 추구하고 발전을 도모하며 협력을 촉진하는 것은 여전히 민심이 향하는 방향이자 대세"라고 밝혔다.

이란 전쟁에 대해 시 주석은 "현재 전환의 중요한 시점에 있으며, 전면적인 전쟁 중단이 시급하고, 전쟁의 재개는 더욱 바람직하지 않으며, 협상을 고수하는 것이 특히 중요하다"며 "저는 국제 사회의 합의를 더욱 결집해 상황을 완화하고 평화를 촉진하는 데 기여하고자 한다"고 발언했다.

러시아 타스 통신에 따르면, 푸틴 대통령은 시 주석을 '친애하는 친구'로 칭하며 "양국 관계가 전례 없는 수준에 도달했다"고 평가했다. 푸틴 대통령은 "모든 참여국의 이익 균형을 바탕으로 한 다극적 세계를 형성하는 복잡한 과정이 진행 중"이라며 "러시아와 중국이 더 민주적인 세계 질서를 구축하기 위해 노력하고 있다"고 강조했다.

푸틴 대통령은 중동 불안 상황에서 러시아가 중국의 신뢰할 수 있는 에너지 공급국이라는 점도 강조했다. 그는 "불리한 외부 요인 속에서도 우리의 협력과 경제적 관계는 여전히 긍정적"이라며 "긴장이 지속되고 있는 현재 국제적 상황에서 양국의 긴밀한 협력이 특히 더 필요하다"고도 언급했다.

푸틴 대통령은 시 주석에게 내년에 러시아를 방문해 달라고 요청했으며, 오는 11월 중국 선전에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상 회의에도 참석하겠다고 확인했다.

시진핑 주석이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 20일 베이징 인민대회당에서 악수를 하고 있다. [사진=CCTV 캡처]

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