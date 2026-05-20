초코파이보다 포카칩…오리온, 실적 판 바꾼 '스낵의 힘'

스낵류 매출 비중 3년 연속 1위…파이류와 격차 15%p 고착

중국선 오감자만 연 2000억…글로벌 성장도 스낵이 견인

초코파이 브랜드 위에 스낵 확장…오리온 포트폴리오 재편 가속

감자칩 연구만 수년째 집중 투자…R&D도 스낵 중심 이동

해외 생산기지 확대·현지화 전략 맞물리며 스낵 경쟁력 강화 전망

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 창립 70년 만에 자산 5조원을 돌파한 오리온의 대표 상품은 단연 초코파이다. 초코파이는 1974년 출시 이후 반세기 넘게 국민 과자로 군림해왔으며 오리온의 얼굴이자 상징이었다. 하지만 실제 오리온의 매출을 견인하는 주인공은 따로 있었다. 오리온의 매출을 이끈 숨은 공신은 다름 아닌 포카칩과 오징어땅콩으로 대표되는 스낵류였다.

20일 오리온이 금융감독원에 제출한 2026년 1분기 분기보고서에 따르면 올해 1분기 제품 매출에서 스낵류 비중은 30.4%로 전체 품목 가운데 가장 높았다. 비스킷류(27.2%), 파이류(20.6%)가 뒤를 이었다. 초코파이가 포함된 파이류보다 스낵류 비중이 약 10%포인트나 높았다. 스낵류에는 포카칩·오징어땅콩·꼬북칩·오!감자 등이, 비스킷류에는 예감·고래밥·닥터유 바 등이, 파이류에는 초코파이·카스타드 등이 포함된다.

[사진=AI 일러스트 제작]

이는 올해 1분기만의 일이 아니다. 오리온의 제품·상품 매출을 합산해 연도별 비중을 산출하면, 스낵류는 2024년 37.1%, 2025년 37.6%, 2026년 1분기 36.6%로 3년 연속 전체 품목 중 1위를 기록하고 있다. 같은 기간 파이류는 20.5%, 20.9%, 22.0%에 머물렀다. 스낵류와 파이류 사이의 격차는 15%포인트 안팎으로 고착된 상태다. '초코파이 회사'라는 이미지는 대중의 기억 속에 남아 있지만, 오리온의 실적 구조는 이미 오래전부터 스낵 중심으로 재편되어 있었던 셈이다.

매출액 절대치로 봐도 차이는 뚜렷하다. 2025년 연간 기준 스낵류 매출(제품+상품)은 약 4634억원으로, 파이류 약 2571억원의 두 배에 육박한다. 비스킷류(약 3465억원)와 비교해도 스낵류가 1000억원 이상 앞선다. 2024년과 2025년 사이 스낵류 매출은 약 260억원 증가한 반면, 파이류 증가폭은 약 160억원에 그쳐 스낵류의 성장 속도가 더 빠르다.

이 같은 흐름의 배경에는 스낵 제품 특유의 확장성이 있다. 스낵류는 파이나 비스킷에 비해 지역별 현지화와 신제품 개발이 상대적으로 용이하다. 맛과 형태 변형이 쉽고, 소비자의 입맛 변화에 빠르게 대응할 수 있어 글로벌 시장 공략에도 유리하다. 오리온이 중국, 베트남, 러시아, 인도 등 해외 생산기지를 확대하며 글로벌 사업을 키워온 것도 이 스낵 중심 포트폴리오와 맞닿아 있다.

오리온 스낵류 대표 상품인 포카칩과 오감자. [사진=오리온 제공]

해외 법인에서도 스낵류의 존재감은 두드러진다. 중국 상해 법인과 광저우 법인의 생산실적을 보면 스낵류가 파이류, 비스킷류를 제치고 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 오리온 관계자는 "중국에서 가장 잘 팔리는 제품은 오감자"라며 "오감자는 중국에서만 연간 2000억 넘게 팔리는 효자 제품"이라고 설명했다. 베트남 법인 역시 스낵 매출 성장세가 이어지고 있다.

물론 초코파이의 상징성을 무시할 수 없다. 초코파이는 단순한 과자가 아니라 오리온의 해외 진출 역사 그 자체다. 중국, 베트남, 러시아 등지에서 반세기에 걸쳐 쌓아온 브랜드 인지도는 현지 영업망과 소비자 신뢰의 토대가 됐고, 그 위에서 스낵류가 뻗어나가는 구조라는 점은 부정하기 어렵다.

실제 이번 분기 해외 법인 중 가동률이 가장 높은 러시아 법인은 생산능력 대비 가동률이 117%에 달했는데, 이 법인의 핵심 파워브랜드는 다름 아닌 초코파이였다. 스낵이 매출 구조를 바꿔가고 있는 와중에도 초코파이는 여전히 오리온의 해외 거점을 지탱하는 기둥으로 남아 있다.

오리온 글로벌 대표 제품 [사진=오리온]

하지만 오리온의 실적을 실질적으로 떠받치는 것은 스낵류이고, 이 구조는 최소 2024년부터 이미 굳어져 있는 상태다. '초코파이 회사 오리온'이라는 수식어는 이제 브랜드 이미지의 영역에서나 유효하다. 매출 구조만 놓고 보면 오리온은 이미 스낵 회사다.

오리온의 연구개발 투자에서도 스낵의 무게감은 확인된다. 분기보고서에 공시된 최근 3년간 연구개발 실적을 보면 파이류 케이크 식감 개선, 비스킷 시즈닝 개발, 초콜릿·젤리 등 전 카테고리에 걸쳐 과제가 진행되고 있다.

그 가운데 스낵 관련 과제의 비중이 가장 두드러진다. 2026년 과제에는 '스낵 제형 다양화 연구'와 '차별화된 식감 구현을 위한 튀김형 스낵 제품 기술 개발'이 포함돼 있고, 2025년에는 감자칩 식감·풍미·공정 개선 과제만 4~5개에 달했다. 2024년에도 베트남·중국 현지 스낵 제품의 산화 안정성과 식감 차별화 과제가 별도로 진행됐다. 전 품목을 아우르는 R&D 체계 안에서도 스낵 과제의 집중도가 유독 높다는 점은 앞으로의 포트폴리오 방향을 가늠케 한다.

오리온 관계자는 "외부에서는 초코파이가 빅 브랜드라 초코파이류 판매율이 높다고 생각하는데 해외에서는 감자 스낵 종류가 매우 많다"며 "스낵도 매우 큰 매출 규모"라고 설명했다. 이어 "국내외 생산·물류 설비에 대한 선제적인 투자로 하반기에는 공급 물량이 확대되면서 성장세가 한층 가속화될 것"이라고 밝혔다.

mkyo@newspim.com