한국거래소, 회원사 대표이사 간담회 개최…"코리아 프리미엄 시장 만들 것"

AI 핵심 요약beta
- 한국거래소가 19~20일 회원사 대표이사 간담회를 개최했다.
- 간담회에서 자본시장 현안을 공유하고 업계 애로사항을 청취했다.
- 정은보 이사장은 협조를 통해 코리아 프리미엄 시장을 만들겠다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국거래소가 회원사들과 자본시장 주요 현안을 공유하고 현장 의견을 수렴하기 위한 소통 행보에 나섰다.
한국거래소는 지난 19~20일 양일간 서울 여의도 한화금융센터에서 '2026년 상반기 한국거래소 회원사 대표이사 간담회'를 개최했다고 20일 밝혔다. 거래소에 따르면 19일 간담회에는 29개 회원사, 20일에는 15개 회원사가 참석했다.
거래소는 이번 간담회가 자본시장 주요 현안을 회원사와 공유하고 KRX와 회원사 간 원활한 소통을 위해 마련됐다고 설명했다.
간담회에서는 최근 자본시장 관련 주요 이슈에 대한 의견 교환과 업계 애로사항 청취 등 폭넓은 논의가 이뤄졌다.
정은보 한국거래소 이사장은 "현장의 목소리를 바탕으로 거래소와 회원사가 긴밀히 협조해 코리아 프리미엄 시장을 만들어 나갈 것"이라고 말했다.
rkgml925@newspim.com