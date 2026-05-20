농어촌공사, 공공임대용 농지매입 1.6조 투입…전년比 68% 확대

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

밭·과수원 매입 범위 확대…청년농 공급 강화

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 한국농어촌공사가 올해 공공임대용 농지매입사업 예산을 역대 최대 규모인 1조6138억원으로 확대하고 농지 매입 범위도 넓힌다.

고령농과 비농업인의 농지 매각 수요를 흡수하는 동시에 청년농 등 실수요자에게 우량농지를 공급해 농지시장 안정과 농업구조 개선에 나선다는 계획이다.

한국농어촌공사는 이런 내용의 '공공임대용 농지매입사업'을 확대 추진하고 있다고 20일 밝혔다.

공공임대용 농지매입사업은 고령 농업인이나 상속 등으로 농지를 보유한 비농업인의 농지를 공사가 매입한 뒤 청년농 등에게 임대하는 사업이다.

한국농어촌공사 전경 [사진=한국농어촌공사] 2025.10.29 plum@newspim.com

올해 사업 예산은 1조6138억원으로 지난해보다 약 68% 증가했다. 공사는 확보한 예산을 바탕으로 기존 매입 대기 물량을 해소하고 신규 신청 물량도 신속히 매입할 계획이다.

특히 정부의 농지전수조사와 특별정비기간이 본격화되면서 농지 매도 수요가 증가할 것으로 보고 신규 접수 물량 대응에도 속도를 낸다는 방침이다.

농어촌공사는 농지 매입 범위도 확대했다.

기존에는 농업진흥지역 밖 밭·과수원의 경우 밭기반정비사업이 완료된 농지만 매입할 수 있었지만, 지난 4월 지침 개정을 통해 배수시설이나 농로 등 기본 영농 기반이 갖춰진 경우에도 매입이 가능하도록 기준을 완화했다.

또 제주특별자치도의 경우 읍·면 계획관리지역 농지에 대해서도 예외적으로 매입을 허용하는 등 지역 특성을 반영한 기준도 도입했다.

김윤 한국농어촌공사 농지은행처장은 "매입한 농지를 청년농 등 실수요자에게 공급해 농지 이용 효율과 농업구조 개선 효과를 높여 나가겠다"고 말했다.

plum@newspim.com