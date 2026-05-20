bhc, 싱가포르 창이공항 입성…글로벌 K-치킨 공략 가속

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관광·비즈니스 수요 집중된 '주얼 창이'에 풀다이닝 매장 운영

뿌링클 버거·여행객 세트 출시…공항 특화 메뉴 선봬

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 다이닝브랜즈그룹 bhc가 싱가포르 창이국제공항 복합문화시설 '주얼 창이(Jewel Changi Airport)'에 6호점을 열고 글로벌 시장 공략에 속도를 낸다. 글로벌 허브 공항 핵심 상권에 진출하며 K-치킨 브랜드 입지를 강화한다는 전략이다.

20일 다이닝브랜즈그룹에 따르면 '주얼 창이 공항점'은 쇼핑·엔터테인먼트·오피스·호텔이 결합된 복합시설에 위치해 관광객과 비즈니스 방문객 수요가 풍부한 것이 특징이다. MRT와 주요 도로망 등 교통 접근성도 뛰어나 해외 고객 대상 브랜드 경험 확대에 유리한 입지로 평가된다.

bhc 싱가포르 '주얼 창이 공항점' 매장 전경. [사진=다이닝브랜즈그룹 제공]

약 40평 규모의 신규 매장에서는 '뿌링클', '맛초킹', '골드킹' 등 대표 치킨 메뉴와 다양한 한식 메뉴를 함께 판매한다. 특히 싱가포르 매장 최초로 '뿌링클 버거'를 선보이며 현지 소비자와 관광객 공략에 나선다. 공항 입지를 반영해 치킨버거·뿌링프라이·샐러드·음료로 구성한 여행객 전용 세트 메뉴도 운영하며, 당일 탑승권 제시 시 할인 혜택을 제공한다.

bhc는 싱가포르를 비롯해 태국·말레이시아·미국·캐나다 등 8개국에서 총 45개 매장을 운영 중이다. 대표 메뉴인 뿌링클을 중심으로 K-치킨과 K-푸드 인지도를 확대하며 현지화 전략을 강화하고 있다.

남화연 다이닝브랜즈그룹 해외사업본부장은 "주얼 창이 공항점은 전 세계 고객이 모이는 상징적인 공간에 자리한 매장"이라며 "전략적 입지 선정과 차별화된 메뉴를 통해 글로벌 시장 고객 접점을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

mkyo@newspim.com