중동發 국제곡물가 최대 12.1%↑…농식품부 "11월까지 물량 확보"

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밀·대두·옥수수 가격 상승세 지속

"선제 계약 완료…수급 문제 없어"

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 중동전쟁 장기화 여파로 국제 곡물 가격이 상승세를 보이고 있는 가운데 정부가 국내 식량 수급은 당분간 안정적으로 유지될 것이라고 밝혔다.

주요 수입업체들이 올해 8~11월 사용 물량을 이미 선제적으로 확보한 데다 정부도 추가경정예산과 공급망 안정화 기금을 통해 원료 구매자금 지원에 나선다는 계획이다.

박정훈 농림축산식품부 식량정책실장은 20일 정부세종청사에서 국제곡물 관련 협회·업계 관계자들과 간담회를 열고 중동전쟁에 따른 국제곡물 가격 동향과 향후 수급 전망, 업계 애로사항 등을 점검했다.

농식품부에 따르면 중동전쟁 이후 5월 평균 국제 곡물 선물가격은 전쟁 이전인 지난 2월과 비교해 밀 12.1%, 옥수수 7.6%, 대두 6.3% 각각 상승했다.

2022년 5월 16일 오후 서울의 한 대형마트 밀가루 코너에서 시민들이 물건을 구매하고 있다. [사진=뉴스핌DB]

특히 밀 가격 상승폭이 가장 컸다. 주요 밀 수출국인 미국에서 가뭄 영향으로 생산량 감소가 예상되면서 공급 우려가 커진 영향이다.

전문가들은 중동전쟁 장기화에 따라 국제 유가와 비료 가격, 환율 상승 등이 이어질 경우 국제곡물 가격이 추가 상승할 가능성이 있다고 보고 있다.

다만 정부와 업계는 국내 수급 상황은 비교적 안정적이라고 설명했다. 주요 업체들이 이미 올해 하반기 사용 물량을 선제적으로 확보해둔 상태이기 때문이다.

식용 곡물 기준으로 밀은 156만톤 규모를 확보해 오는 11월 하순까지 사용할 수 있는 물량을 비축했다. 대두는 49만톤(11월 중순 사용분), 옥수수는 50만톤(8월 중순 사용분)을 각각 확보한 상태다.

사료용 곡물 역시 옥수수·밀·콩 등 총 555만톤 물량을 계약 완료해 오는 10월 중순까지 사용할 수 있는 수준인 것으로 파악됐다.

특히 밀 수입업체들은 지난해보다 1개월 분량을 추가 계약해 11월 말까지 사용할 물량을 미리 확보한 것으로 나타났다.

정부는 국제곡물 가격 상승에 따른 업계 부담을 줄이기 위해 추가 재정 지원에도 나선다.

농식품부는 추가경정예산을 통해 사료 원료 구매자금 500억원을 지원하고, 내년도 본예산에는 1500억원을 편성할 계획이다.

아울러 한국수출입은행이 운영하는 10조원 규모 공급망 안정화 기금도 활용해 원료 구매 부담 완화에 나선다는 방침이다.

plum@newspim.com