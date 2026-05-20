이영준 롯데화학군 총괄대표 "2030년 이후 전략소재 비중 60% 이상"

AI 핵심 요약beta
- 롯데화학군은 19일 '2026 리더십 서밋'에서 전략소재 확대 의지를 밝혔다.
- 이영준 총괄대표는 2030년 이후 전략소재 비중을 60% 이상으로 늘리는 포트폴리오 전환을 추진하겠다고 말했다.
- 롯데화학군은 변화 대응 리더십 강화와 구성원과의 소통 확대 자리를 지속 마련하겠다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 이영준 롯데화학군 총괄대표는 "기초소재 사업 재편과 기능성 소재 확장, 미래 신사업 발굴로 2030년 이후 전략소재 사업 비중을 60% 이상으로 높이는 포트폴리오 전환을 지속하겠다"며 "차별화된 제품과 기술력을 기반으로 대한민국 화학 산업의 핵심 기업으로서 위상을 견조히 유지하자"고 밝혔다.
이어 "흔들리지 않는 견고한 리더십으로 효율적 사업과 고부가 중심 체질 변화를 가속화하자"고 강조했다.
20일 롯데케미칼에 따르면, 이영준 총괄대표는 롯데화학군이 지난 19일 롯데인재개발원 오산캠퍼스에서 열린 '2026 Leadership Summit' 자리에서 이같이 언급했다. 이날 행사에는 롯데케미칼, 롯데정밀화학, 롯데에너지머티리얼즈, 롯데알미늄 등 화학군 임원 및 팀장 260여 명이 참석했다.
이번 행사는 급변하는 경영 환경 속에서도 돌파구를 향해 나아가겠다는 롯데화학군의 의지를 담고, 변화의 시대에 필요한 리더십의 새로운 기준을 모색하기 위해 마련됐다.
롯데케미칼 관계자는 "롯데화학군은 앞으로도 경영 현황을 투명하게 공유하고, 조직의 비전과 목표에 대해 구성원들이 긴밀히 소통할 수 있는 자리를 지속적으로 마련할 계획"이라고 강조했다.
tack@newspim.com