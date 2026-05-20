인천 청라하늘대교서 SUV 화재…인명 피해 없어

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천 청라하늘대교를 달리던 스포츠유틸리티차(SUV)에서 불이 나 20여분 만에 꺼졌다.
20일 인천소방본부에 따르면 전날 오후 7시 10분쯤 인천 청라하늘대교 서울 방향 도로에서 SUV에 불이 났다.
불이 나자 운전자는 바로 대피해 인명 피해는 없었으나 차체 일부가 탔다.
소방 당국은 차량 엔진에서 불이 시작한 것으로 보고 구체적인 화재 원인과 피해 규모를 조사하고 있다
hjk01@newspim.com
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천 청라하늘대교를 달리던 스포츠유틸리티차(SUV)에서 불이 나 20여분 만에 꺼졌다.
20일 인천소방본부에 따르면 전날 오후 7시 10분쯤 인천 청라하늘대교 서울 방향 도로에서 SUV에 불이 났다.
불이 나자 운전자는 바로 대피해 인명 피해는 없었으나 차체 일부가 탔다.
소방 당국은 차량 엔진에서 불이 시작한 것으로 보고 구체적인 화재 원인과 피해 규모를 조사하고 있다
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