미래에셋자산운용, 미래에셋생명 보통주에 500억 규모 추가 출자 결정

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"지배구조 강화 및 그룹 시너지 제고"…올해 12월까지 순차 진행

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미래에셋자산운용이 계열 자회사인 미래에셋생명보험의 기업 가치를 높이기 위해 추가 출자에 나선다.

20일 미래에셋자산운용은 미래에셋생명보험 보통주에 대해 500억원 규모의 추가 출자를 결정했다고 공시했다.

이는 지난 3월 13일 공시한 출자금이 전액 집행 완료됨에 따라 신규 진행하는 것으로, 오는 12월까지 거래소 장내 매수를 통해 차례대로 진행될 예정이다.

미래에셋자산운용 CI. [사진=미래에셋자산운용]

미래에셋자산운용은 "미래에셋생명은 2026년을 기점으로 보험 영업에서 발생하는 자본을 자기자본투자(PI)에 적극 활용하는 '한국형 버크셔 해서웨이' 모델을 핵심 전략으로 선언했고, 혁신적 자본 재배치와 자사주 소각 등 주주 가치 제고 행보도 이어지며 실적 개선세도 뚜렷해지고 있다"고 설명했다.

이어 "미래에셋생명은 국내 보험 시장에서 안정적인 수익 기반과 성장 잠재력을 갖춘 자회사로, 미래에셋자산운용은 이번 추가 출자를 통해 경영권을 한층 공고히 하고 그룹 차원의 장기적 성장 전략을 뒷받침할 계획"이라고 덧붙였다.

미래에셋자산운용은 미래에셋생명과의 협업 체계를 더욱 긴밀히 구축해 종합 금융 서비스 경쟁력을 강화해 나갈 방침이다. 중장기적인 기업 가치 제고와 그룹 시너지 창출에 초점을 맞춘 이번 결정은 미래에셋그룹의 성장 전략을 압축적으로 보여주는 행보라고 회사 측은 전했다.

미래에셋자산운용 관계자는 "미래에셋생명은 안정적인 수익 기반과 높은 성장 잠재력을 갖춘 핵심 우량 자회사임에도 현재 주가가 내재 가치 대비 저평가되어 있다고 판단했다"며 "이번 추가 출자는 저평가 국면을 지배구조 강화와 경영권 안정화의 기회로 삼은 전략적 결정"이라고 말했다.

rkgml925@newspim.com