남북하나재단-전남교육 꿈실현재단 업무협약

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통일미래 인재 양성 교육 등 사업 추진

이주태 대행 "청소년이 통합 주체돼야"

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 통일부 산하 탈북민 지원기관인 남북하나재단이 20일 전남교육 꿈실현재단과 '통일·사회통합 교육' 협력 강화를 위한 업무협약을 체결했다.

양측은 협약을 통해 앞으로 ▲탈북민 인식개선 교육 및 콘텐츠 개발·강사 지원 ▲전남 학생 공공외교스쿨 연계 교육 프로그램 운영 ▲탈북민 자녀의 전남 학생 공공외교스쿨 참여 기회 확대 ▲기관 간 인적·교육자원 교류 등 다양한 분야에서 협력해나가기로 했다.

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 이주태 남북하나재단 이사장 직무대행(왼쪽에서 넷째)과 전남교육 꿈실현재단 이길훈 원장이(왼쪽에서 다섯째)이 20일 서울 마포구 도화동 남북하나재단 회의실에서 열린 업무협약 체결식에서 양측 기관 간부들과 함께 기념촬영을 하고 있다. [사진=남북하나재단] 2026.05.20 yjlee@newspim.com

하나재단은 탈북민 정착 지원 및 사회통합교육의 전문성을 바탕으로 전남교육 꿈실현재단의 지역 밀착형 글로컬(Glocal) 인재 육성 노하우를 결합한 사업을 추진해 나가겠다는 입장이다.

이주태 하나재단 이사장 직무대행은 "남북 주민간 사회통합은 북향민(이재명 정부의 탈북민에 대한 별칭)의 참여 노력과 함께 남한 학생들을 비롯한 주민들의 인식 개선이 동반될 때 효과가 커진다"며 "우리 사회의 미래 주역인 청소년들이 서로 다른 배경을 가진 북향민을 좀 더 이해하고 화합을 주도하는 진정한 사회통합의 주역으로 성장하길 바란다"고 말했다.

이길훈 전남교육 꿈실현재단 원장은 "이번 협약이 전남 청소년들이 통일과 평화의 가치를 이해하고, 서로를 존중하며 공존의 의미를 배우는 계기가 되기를 바란다"며 "앞으로도 다양한 교육협력을 통해 학생들이 세계시민 역량과 공동체 의식을 갖춘 인재로 성장할 수 있도록 지원해 나가겠다"고 밝혔다.

두 기관은 올 하반기부터 구체적인 공동 교육 협력 사업을 본격적으로 추진해 나간다는 방침이다.

yjlee@newspim.com