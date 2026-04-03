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송언석 "추경에 직접 피해계층 지원 빠져...현금살포 아닌 핀셋지원 해야"

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국민의힘 원내대책회의 모두발언
유류세 30% 확대·화물차 60만원 지원 등 제시

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국민의힘은 3일 정부의 추가경정예산안을 두고 "전쟁을 핑계로 한 현금 살포성 추경"이라며 전면 재조정을 요구했다. 송언석 원내대표를 중심으로 지도부는 유류세 인하 확대와 피해 계층 직접 지원을 대안으로 제시하며 정부 추경 기조를 강하게 비판했다.

송언석 국민의힘 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의 모두발언을 통해 "이번 추경은 '진단은 고유가인데 처방은 현금 살포'인 오진 추경"이라며 "선거 매표용 현금 지급에 매몰돼 정작 화물차·택배·택시 종사자 같은 직접 피해 계층이 빠졌다"고 밝혔다.

이어 "현금 살포가 아닌 핀셋 지원으로 전환해야 한다"며 ▲유류세 인하 30% 확대 ▲약 70만 명 대상 유류보조금 60만 원 지급 ▲생계형 화물차 지원 ▲자영업자 비용 지원 ▲K-패스 인하 ▲청년 월세·대출 지원 확대 등을 제안했다.

그는 특히 "'전쟁 추경'이라는 표현은 적절치 않다"며 "전쟁을 핑계로 한 추경일 뿐"이라고 언급했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 송언석 국민의힘 원내대표가 3일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 추경 관련 비판을 하고 있다. 2026.04.03 jk31@newspim.com

정점식 정책위의장은 "물가 상승을 현금으로 메우는 방식은 가장 쉽지만 가장 위험하다"며 "일회성 지원은 금방 소진되지만 물가는 계속 남는다"고 지적했다. 이어 "결국 국민은 잠깐의 지원금 이후 더 높은 물가를 떠안게 되는 구조"라며 선별적·맞춤형 지원 필요성을 강조했다. 또한 난임 치료비 부담 완화와 휴가 확대 등을 담은 '난임 부부 국가동행제'를 추진하겠다고 밝혔다.

정희용 사무총장은 "중동발 충격과 추경이 겹치며 물가 압력이 더 커질 수 있다"며 "지금은 정책 우선순위를 경제 안정에 맞춰야 한다"고 말했다. 이어 "선거를 의식한 재정 확대가 아니라 실질적 민생 지원에 집중해야 한다"고 강조했다.

유상범 원내운영수석부대표는 "선거 전 현금 살포, 이후 증세로 이어지는 시나리오가 드러나고 있다"고 주장했다. 이어 "보유세 인상 논의는 결코 개인 의견이 아니라 정권 기조와 맞닿아 있다"며 "국민에게 세금 부담을 떠넘기는 구조"라고 비판했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 송언석 국민의힘 원내대표가 3일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.04.03 jk31@newspim.com

김은혜 원내정책수석부대표는 "중국 관광객 관련 사업 등 추경 취지와 맞지 않는 예산이 포함됐다"며 "끼워넣기 추경이자 국민 기만"이라고 지적했다. 이어 "고유가 위기 속에서 정작 필요한 에너지·민생 지원은 부족하다"며 예산 재조정을 요구했다.

박수영 재정경제기획위원회 간사는 "체납관리단 사업은 효과 검증도 없이 대규모 예산을 투입하는 전형적인 탁상행정"이라고 비판했다. 이어 "법적 근거도 미비한 상황에서 예산부터 밀어 넣는 것은 국회와 국민을 무시하는 처사"라고 말했다.

김미애 보건복지위원회 간사는 "입양 제도가 사실상 멈춰 있는 상황에서 인력과 제도 개선이 시급하다"고 밝혔다. 이어 "경로당 부식비 지원 확대를 통해 어르신들의 기본적인 식생활 안전망을 강화해야 한다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 송언석 국민의힘 원내대표가 3일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 추경 관련 비판을 하고 있다. 2026.04.03 jk31@newspim.com

이종욱 국토교통위원회 간사는 "다주택자 대출 규제가 임대 물량 감소로 이어질 수 있다"며 "그 피해는 결국 무주택 서민에게 돌아간다"고 말했다. 이어 "주택 정책은 규제가 아니라 공급과 임대시장 안정 중심으로 가야 한다"고 지적했다.

김건 외교통일위원회 간사는 "북한의 반응은 국제사회의 인권 문제 제기에 민감하게 반응하고 있다는 방증"이라고 밝혔다. 이어 "정부는 국제사회와 함께 일관된 원칙으로 북한 인권 문제에 대응해야 한다"고 말했다.

최형두 과학기술정보방송통신위원회 간사는 "방송미디어 심의에 대한 정부 개입 확대는 표현의 자유 위축으로 이어질 수 있다"고 주장했다. 이어 "정치 권력이 언론을 통제하는 구조로 변질될 수 있다는 점에서 심각한 우려가 있다"고 강조했다.

oneway@newspim.com

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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