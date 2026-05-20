엑심플로우, 중기부 TIPS 선정

AI 핵심 요약beta
- 엑심플로우가 20일 팁스에 최종 선정됐다
- RAG 기반 수출입 규제 자동화 AI를 개발한다
- HS코드·서류 검토 돕는 B2B SaaS를 키운다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 수출입 컴플라이언스 플랫폼 스타트업 엑심플로우는 중소벤처기업부의 민간투자주도형 기술창업지원 프로그램 팁스(TIPS)에 최종 선정됐다고 20일 밝혔다.
이번 선정 과제는 '검색증강생성(RAG) 기반 글로벌 수출입 컴플라이언스 자동화를 위한 HS코드·규제 대응 AI 시스템 개발'이다.
엑심플로우는 수출입 기업이 반복적으로 겪는 국제통일상품분류체계(HS)코드 분류, 관세 리스크, 국가별 규제 확인, 비관세장벽 대응, 수출입 서류 검토 등의 업무를 관리할 수 있는 B2B SaaS 플랫폼을 개발하고 있다. 기업이 제품 정보와 거래 조건을 입력하면 HS코드, 규제 검토, 필요 서류, 바이어 대응 포인트 등을 사전에 확인하고, 고위험 사안은 전문가 검토로 연결되는 구조다.
현재 고무·화학 등 규제 대응 수요가 높은 제조 분야를 대상으로 서비스 검증을 진행 중이며, 이후 기계·전자·농식품 등으로 고객 범위를 확대할 계획이다. 무역 관련 기관, 수출지원센터, 관세·인증 전문가 네트워크와의 협력도 추진한다.
김형태 엑심플로우 대표는 "중소 수출입 기업은 제품 경쟁력과 바이어를 확보하고도 HS코드, 인증, 규제, 서류 대응 과정에서 예상치 못한 비용과 시간을 소모하는 경우가 많다"며 "수출입 리스크를 사전에 점검하고 관리할 수 있는 실무형 플랫폼으로 자리 잡고자 한다"고 말했다.
dconnect@newspim.com