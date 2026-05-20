TBH글로벌 '워케이션 위크' 성료

AI 핵심 요약beta
- TBH글로벌은 20일 마인드브릿지 캠페인을 공개했다.
- 캠페인으로 신규 회원 2만명, 매출 12.3% 늘었다.
- 온라인 매출 36.3%↑, 연례 캠페인으로 키운다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = TBH글로벌은 브랜드 마인드브릿지의 첫 시그니처 캠페인 '워케이션 위크'를 마무리하고 결과를 20일 공개했다.
5월 2주까지 진행된 캠페인 기간 동안 약 2만명의 신규 회원이 유입됐으며, 마인드브릿지의 누적 회원 수는 60만명에 육박했다. 매출은 전년 동기 대비 12.3% 증가했다.
이번 캠페인은 전국 매장과 온라인 채널을 통합한 옴니채널 방식으로 운영됐다. 캠페인 기간 온라인 매출은 36.3% 증가했다.
TBH글로벌은 워케이션 위크를 매년 동일 시기에 진행하는 정례 캠페인으로 운영할 계획이다. 워케이션 라이프스타일을 주제로 한 추가 시그니처 캠페인도 개발할 방침이다.
회사 관계자는 "첫 캠페인임에도 신규 고객 유입과 매출 성장 등 다양한 성과를 거뒀다"며 "이를 매년 정례화하고 자사 대표 캠페인으로 키워 직장인들의 라이프스타일을 선도해 나갈 것"이라고 말했다. 이어 "연매출 1500억원 규모의 브랜드로의 육성을 가속화하겠다"고 덧붙였다.
dconnect@newspim.com