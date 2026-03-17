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2026.03.17 (화)
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송언석 "조작기소 국정조사는 입법권 남용…추경은 경제 만병통치약 아냐"

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국민의힘, 17일 원내대책회의 개최
"엉터리 국정조사에 동의할 수 없다"

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 국민의힘이 17일 원내대책회의를 열고 더불어민주당의 조작기소 국정조사 추진을 '국회 입법권 남용'이라며 강력 반발했다.

송언석 원내대표는 이날 회의에서 "정청래 더불어민주당 당 대표가 '대장동, 위례신도시, 대북송금 사건 등도 10%의 가짜 조작으로 90%의 진실을 압도할 수 있다'고 한 것은 이재명 대통령 범죄 비리 사건들이 최소한 90%는 진실이라는 양심의 소리"라고 지적했다.

송 원내대표는 "이재명 대통령 한 사람의 공소취소라는 목적을 위해 국정조사권을 동원하는 것은 국회의 입법권 남용"이라며 "김용 뇌물수수 사건처럼 법원 판결을 앞둔 사안에 대한 국정조사는 사법부 재판에 대한 입법부의 외압이자 삼권분립 파괴행위"라고 비판했다. 그는 "국민의힘은 이 엉터리 국정조사에 동의할 수 없다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 송언석 국민의힘 원내대표가 10일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.03.10 pangbin@newspim.com

◆ 송언석 "추경, 경제문제 해결 만병통치약 아냐...정점식 "돈만 풀어 경제 살아나지 않아"

송 원내대표는 추경 관련 정부에 여러 질문을 제기했다. 그는 "추경은 경제문제 해결의 만병통치약이 아니며 잘못 설계되면 오히려 경제에 독이 될 수 있다"며 "이번 추경이 국가재정법 89조 중 어디에 해당하는지 밝혀야 한다"고 촉구했다.

그는 "국가재정법 90조는 세계잉여금을 국가빚 상환에 먼저 사용하라고 명시하고 있다"며 "초과세수가 발생해도 국가채무상환에 우선 사용해야 하는데 재정 살포에 먼저 쓰는 것은 그 자체로 위법"이라고 지적했다.

송 원내대표는 "올해 관리재정수지가 무려 107조8000억 적자이고 국가채무도 1300조에 육박하고 있다"며 "추경에는 전 국민 대상 무차별적 현금 살포 방식을 지양하고 고유가로 직접 타격을 받는 산업 현장을 중심으로 핀셋 지원 대책이 필요하다"고 강조했다.

송 원내대표는 방송미디어통신위원회 상임위원 선출 무산에 대해서도 "야당 몫 상임위원을 놓고 일부 위원들과 언론노조의 반발로 또다시 선출이 무산됐다"며 "해당 위원에게 과거 문제에 대한 반성문 작성을 요구하고 진상조사 위원회를 꾸려 조사하겠다는 것은 공산당식 자아비판, 인민재판을 시도한 행태"라고 규탄했다.

정점식 정책위의장은 "지금 경제가 어려운 상황에서 돈만 풀어서는 경제가 살아나지 않는다"며 "무리한 재정 확대는 물가 상승 압력을 키우고 자칫하면 스태그플레이션 위험까지 높일 수 있다"고 우려했다.

정 의장은 "경제가 살아나는 가장 확실한 길은 일자리를 늘리는 것"이라며 "국가전략산업에 대한 국내생산촉진세제 도입 논의를 국회에서 본격적으로 시작하자"고 민주당에 제안했다.

정 의장은 이재명 대통령의 기초연금 하후상박 개편 언급에 대해 "그동안 보편적 복지를 강조해 왔는데 이제 와서 기초연금 하후상박을 이야기하는 것은 보편적 복지의 한계를 스스로 인정한 것"이라며 "잘못되었다는 점을 분명하게 인정하고 사과해야 한다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 송언석 국민의힘 원내대표가 10일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.03.10 pangbin@newspim.com

◆ 나경원 "공소청 장의 이름이 검찰총장인 것은 코미디"...최형두 "민주, 이진숙 쫓기 위해 대선 공약 저버려"

유상범 원내운영수석부대표는 "한병도 원내대표가 어제 윤석열 정부의 조작기소 진상규명 및 공소취소를 위한 국정조사 계획서를 19일 본회의에서 처리하겠다고 밝혔다"며 "집권 여당이 대통령의 형사재판을 소멸시키기 위해 국정조사권을 동원하겠다는 것은 신독재국가를 선언하는 것"이라고 비판했다.

유 수석부대표는 "대장동 사건 공범들에 대한 1심 판결에 항소를 포기하고 범죄수익 7800억 원의 환수가 불가능하게 한 사안"이라며 "대장동 항소포기, 공소취소 거래 이슈를 포함하는 것이 최소한의 조건"이라고 주장했다.

나경원 법제사법위원회 간사는 "법사위는 어제 정은경 전 질병관리청장, 현 복지부 장관 고발을 예고했다"며 "우리 국민의 25%가 곰팡이 핀 빵을 먹었다. 명백한 직무유기"라고 비판했다.

나 간사는 "이재명 대통령이 검찰청은 폐지했는데 헌법상 검찰총장이라는 이름이 있다는 이유로 청의 이름은 공소청, 청의 장의 이름은 검찰총장이라고 한 것은 코미디 같은 일"이라며 "형사소송법 개정안과 동시에 공소청 법안을 논의해야 한다"고 촉구했다.

최형두 과학기술정보방송통신위원회 간사는 "케이팝 데몬 헌터스의 아카데미상 2관왕 영광은 안타깝게도 한국의 몫이 아니다"며 "대박이 난 곳은 글로벌 OTT이고 글로벌 콘텐츠 기획사들"이라고 지적했다.

최 간사는 "더불어민주당 강경파들은 이진숙 전 방송통신위원장 한 사람을 쫓아내기 위해 방통위를 방미통위로 바꾸며 대선 공약도 저버리고 방송통신 콘텐츠 업계의 여망도 짓밟았다"며 "정파적 욕심은 이제 버려야 한다"고 비판했다.

김건 외교통일위원회 간사는 "미 대법원의 상호관세 위법 판결 이후 트럼프 행정부가 지난 11일 한국을 포함한 16개국을 대상으로 구조적 과잉 생산을 이유로 포괄적 제301조 조사를 시작했다"며 "다음날에는 한국을 포함한 60개국을 대상으로 강제 노동 관련 제301조 조사도 추가로 개시했다"고 밝혔다.

김 간사는 "지난해 말 한화솔루션 자회사 한화큐셀은 위그루 강제노동방지법 위반 의심으로 미국 세관에서 부품 통관이 지연되면서 1000명 이상 직원이 휴직하는 상황을 겪었다"며 "민관협력을 통해 우리 기업의 피해를 최소화할 수 있도록 정부의 면밀한 대응을 촉구한다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 송언석 국민의힘 원내대표가 13일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.03.13 pangbin@newspim.com

◆ 박수영 "재정 폭주 '표풀리즘'에 혈안"...김미애 "민주, 코로나 백신 부실관리 진상규명 거부"

박수영 재정경제기획위원회 간사는 "이재명 정권이 재정 폭주 '표퓰리즘'에 혈안이 되어 있다"며 "묻지도 따지지도 않고 최대 20조 원에 달할 것으로 예상되는 추경을 밀어붙이고 있다"고 비판했다.

박 간사는 "1월 기준 원화 통화량 M2는 4560조 원에 달하고 전년 동월 대비 증가율이 8%가 넘는다"며 "미국 달러 증가율이 4%인데 비기축국인 우리나라가 돈을 마구 찍어내니까 원화 가치는 계속 떨어지고 주식, 부동산, 환율, 물가가 모두 오르는 것"이라고 지적했다.

강대식 국방위원회 간사는 "북한은 그제 동해상으로 600mm 초정밀 다연장 방사포 탄도미사일 10여 발을 연속 발사하며 도발 수위를 다시 끌어올렸다"며 "김정은은 사거리 420km를 직접 언급하며 적들에게 불안을 줄 것이라고 했다"고 밝혔다.

강 간사는 "중동 정세 영향으로 주한미군 기지에서 패트리엇과 사드 일부 전력이 이동하고 있어 한반도 방공망의 핵심축이 빠져나가는 상황"이라며 "주한미군 전력 이동에 따른 대북 억제력 공백을 어떻게 보완할 것인지 정부는 국민 앞에 분명한 설명과 책임 있는 대응을 내놓아야 한다"고 촉구했다.

김미애 보건복지위원회 간사는 "지난 13일 복지위 전체회의에서 코로나 백신 부실관리 진상규명을 위한 청문회를 요구했으나 민주당은 정쟁이라며 거부했다"며 "위해 우려 백신 1420만 회분이 안전성 검증 없이 우리 국민께 접종된 사실이 확인됐다"고 지적했다.

김 간사는 "민주당은 과거 미국산 소고기 수입 시 광우병 선동, 성주 사드 배치 때 전자파에 튀겨진다며 국민 불안 조장, 후쿠시마 오염수 방류 때는 핵 폐수 등으로 과학적 근거도 없는 주장을 앞세워 2조 원 넘는 혈세가 투입되도록 했다"며 "그때는 온갖 괴담마저 국민을 위한 것이라며 국민 건강 수호자를 자처하더니 지금은 국민 건강이 중요하지 않은가"라고 비판했다.

강민국 정무위원회 간사는 "이란 전쟁으로 인해 국내 보험사에서 지급해야 할 수도 있는 해상보험금 규모가 무려 1조7000억에 달한다"며 "어제 원·달러 환율이 1500원을 넘었는데 주간거래에서 1500을 넘은 것은 2009년 금융위기 이후 17년 만에 처음"이라고 밝혔다.

강 간사는 "김민석 총리가 미국 대통령을 만났다고 하는데 트럼프 대통령과 김정은 북한 국무위원장 간의 북미 대화를 논의했다며 자랑스럽게 이야기하고 정작 이란과 관련한 구체적 이야기는 없었다고 선을 그었다"며 "도대체 총리가 미국 가서 뭐 하는 건지 알 수가 없다"고 비판했다.

kimsh@newspim.com

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한국 세계 시장 1위 품목 81개 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 고대역폭메모리(HBM)와 변압기, 마스크팩 등이 세계 시장에서 약진하며 우리나라 수출 경쟁력이 유지된 것으로 나타났다. 세계 수출시장 점유율 1위 품목은 81개로 집계되며 5년 연속 세계 10위 자리를 지켰다. 한국무역협회 국제무역통상연구원이 17일 발표한 보고서에 따르면 지난 2024년 기준 세계 수출시장 점유율 1위 품목이 가장 많은 국가는 중국으로 2087개를 기록했다. 독일 520개, 미국 505개가 뒤를 이었다. 이탈리아는 199개, 인도는 172개로 집계됐다. 우리나라 1위 품목은 81개다. 이 가운데 20개가 2024년에 새로 1위에 올랐다. 메모리반도체는 HBM 등 고부가 제품 판매 확대 영향으로 중국을 제치고 5년 만에 세계 1위 자리를 되찾았다. 북미 전력 인프라 수요 확대 영향으로 변압기가 새로 1위에 올랐다. K뷰티 확산 영향으로 마스크팩도 세계 1위를 차지했다. [사진=무역협회] 기존 1위 품목의 유지도 두드러졌다. 37개 품목이 2020년부터 2024년까지 5년 연속 세계 1위를 기록했다. 비휘발성저장장치(SSD)는 2020년 대만을 제친 이후 5년 연속 1위를 유지했다. 차량시동용 납축전지와 차부품용 고무 등 전통 산업 품목도 1위를 지켰다. 반면 2023년 1위였던 품목 가운데 17개는 2024년 순위가 하락했다. 액체운송선박은 중국의 저가 유조선 중심 대량 수주 전략 영향으로 1위를 내줬다. 다만 액화천연가스(LNG)선 수주 증가 흐름을 고려하면 2025년 재탈환 가능성이 거론된다. 일본과의 경쟁 격차 축소 흐름도 나타났다. 일본 1위 품목 수는 2020년 159개에서 2024년 118개로 41개 감소했다. 같은 기간 우리나라는 81개를 유지했다. 세계 순위 격차도 줄었다. 일본은 2020년 5위에서 2024년 8위로 하락했다. 한국은 10위 자리를 유지했다. 세계 점유율 2~10위 품목 가운데 순위 상승 품목도 늘었다. 수출액 1억 달러 이상 품목 가운데 2020년, 2022년, 2024년 순위가 단계적으로 오른 품목은 19개로 집계됐다. 주요 수출국과 비교해 1위 품목 대비 상승 품목 비율도 높은 수준을 기록했다. 홍지상 한국무역협회 실장은 "분석기간 중 독일(-168개), 일본(-41개) 등 주요 제조국의 수출 1위 품목 수가 크게 감소하는 상황에서도 우리나라는 81개를 유지하며 상대적으로 선전했다"고 말했다. 이어 "1위 품목의 저변을 넓히기 위해 제품 경쟁력 제고와 차별화 노력을 지속해야 한다"고 강조했다. syu@newspim.com 2026-03-17 11:00
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'케데헌' 오스카 장편애니·주제가상 [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'의 OST '골든'(Golden)이 제98회 아카데미 시상식에서 주제가상을 수상했다. '케데헌'은 장편 애니메이션상과 함께 오스카 2관왕에 성공했다. '케데헌'은15일(현지 시간) 미국 LA 할리우드 돌비 극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 최우수 장편 애니메이션상에 이어 '골든'의 최우수 주제가상을 추가해 2관왕에 올랐다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 레이 에이미, 이재, 오드리 누나가 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 주제가상을 수상한 뒤 벅찬 반응을 보였다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com 이날 시상식에서 '골든'은 '다이앤 네버 다이'의 '디어 미'(Dear Me), '씨너싀 죄인들'의 '아이 라이드 투 유'(I Lied To You), '비바 베르디!'의 '스위트 드림스 오브 조이'(Sweet Dreams Of Joy), '기차의 꿈'의 '트레인 드림스'(Train Dreams) 등과 경합했다. '골든'의 작곡과 가창을 담당한 이재는 무대에 올라 "훌륭한 상을 주신 아카데미에 정말 감사하다. 자라면서 사람들은 K팝을 좋아한다고 놀렸는데 한국어 가사로 노래를 부르고 있다"라며 "이 상은 성공이 아니라 회복력에 관한 것임을 깨달았다"고 감격스러워했다. 이와 함께 매기 강 감독, 작품 관계자들과 가족에게도 감사 인사를 전했다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 '골든'의 작곡자이자 가창자인 이재가 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 주제가상을 수상한 뒤 울먹이며 소감을 말하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com '골든'은 '케데헌' 속 걸그룹인 헌트릭스 곡으로 이재, 오드리 누나, 레이 아미가 가창을 맡았다. 이들은 이날 시상식에서 축하 무대에 오르며 분위기를 한껏 달궜다. '골든'은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 8주간 1위를 차지하며 글로벌 인기를 끌었다. 지난 1월 제83회 골든 글로브에서도 주제가상을 수상했으며, 지난 2월 제68회 그래미 어워즈에서는 '베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어'(Best Song Written For Visual Media)를 수상하며 K팝 최초로 그래미 트로피를 받기도 했다. 주제가상에 앞서 장편 애니메이션상을 수상한 후 매기 강 감독도 한국에 대한 짙은 애정을 담아 소감을 남겼다. 매기 강 감독은 "'저와 닮은 분들'이 주인공인 이런 영화가 나오기까지 너무 오랜 시간이 걸려 미안하다. 다음 세대는 기다리지 않아도 될 것"이라며 "이 상을 한국과 전 세계 한국인에게 바친다"고 말했다. [서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '케이팝 데몬 헌터스'의 매기 강 감독과 관계자들이 15일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제 98회 미국 아카데미 시상식에서 최우수 장편 애니메이션상을 수상한 뒤 포즈를 취하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.16 jyyang@newspim.com 한편 '케데헌'은 넷플릭스 사상 최초 3억 누적 시청수를 돌파, '오징어게임'의 기록을 넘어서며 영화·시리즈 통틀어 역대 1위에 등극, 글로벌 신드롬을 일으켰다. 이날 시상식에서는 이변 없이 장편 애니메이션상도 수상했다. jyyang@newspim.com 2026-03-16 11:48

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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