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HLB 그룹, IR데이서 미래사업 공개…"간암 신약, 상업화 단계 진입"

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CAR-T·NK 치료제 임상 진전…글로벌 데이터 대기
펩타이드·비만치료제 확대…신사업 성장축 부각
글로벌 임상 역량 강조…FDA 경험 '핵심 자산'

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= HLB그룹이 주요 계열사를 한자리에 모아 신약 파이프라인과 신사업 전략을 공개하며 시장과의 소통 강화에 나섰다.

2일 HLB그룹은 서울 여의도 한국거래소 컨퍼런스홀에서 '2026 HLB Group IR Day'를 개최하고 그룹 차원의 성장 전략과 주요 계열사 사업 현황을 발표했다. 이번 행사에는 기관투자자와 자산운용사, 애널리스트 등 약 100명이 참석했으며, 그룹 내 10개 상장사 대표가 모두 참여해 각 사의 핵심 파이프라인과 향후 전략을 공유했다.

◆ "상업화 문턱 넘었다"…FDA·글로벌 임상 성과 '분수령'

이날 행사에서 진양곤 HLB그룹 의장은 간암 신약 '리보세라닙·캄렐리주맙 병용요법'이 상업화 단계에 진입했다는 점을 거듭 강조하며, 향후 수개월이 기업가치 재평가의 핵심 시기가 될 것이라고 밝혔다.

진 의장은 "늦어도 3~4개월 안에 항암제 상업화 결과를 확인할 수 있을 것"이라며 "그간의 시행착오와 축적된 경험을 바탕으로 올해는 HLB가 제대로 평가받는 해가 될 것"이라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 진양곤 HLB 회장이 2일 서울 여의도 한국거래소 컨퍼런스홀에서 열린 '2026 HLB Group IR Day'행사에서 발표하고 있다. 2026.04.02 nylee54@newspim.com

그는 특히 시장에서 HLB가 상대적으로 낮은 평가를 받아온 배경으로 '사업 거점의 역설'과 '상업화 단계의 역설'을 지목했다. 미국 메릴랜드, 뉴저지, 필라델피아 등 해외 중심으로 구축된 사업 구조로 인해 투자자들이 실체를 체감하기 어렵고, 임상 후반 및 허가 단계 특유의 불확실성이 오히려 리스크로 인식된다는 설명이다.

다만 이러한 구조가 동시에 경쟁력이라는 점도 강조했다. 진 의장은 "FDA 심사 과정까지 독자적으로 수행하며 개발 경험과 역량을 내부 자산화한 것이 가장 큰 성과"라며 "글로벌 임상과 상업화를 동시에 추진할 수 있는 역량은 국내 바이오 기업 가운데서도 차별화된 경쟁력"이라고 밝혔다.

실제로 HLB는 간암 신약의 미국 식품의약국(FDA) 허가 여부 결정을 앞두고 있으며, 회사 측은 7월을 주요 변곡점으로 제시했다. 이와 함께 담관암 신약 승인, CAR-T 임상 데이터 발표 등 굵직한 이벤트가 연이어 예정돼 있어 단기간 내 성과 가시화 가능성이 부각되는 상황이다.

◆ CAR-T·비만치료제·펩타이드…계열사별 성장축 '구체화'

이번 HLB IR데이에서는 그룹 차원의 방향성 제시에 더해, 각 계열사가 보유한 기술과 사업 모델을 바탕으로 향후 사업 추진 계획과 성장 전략을 구체적으로 설명했다.

HLB이노베이션은 반도체 리드프레임 사업과 바이오 신약 개발을 병행하는 이중 구조를 강조했다. 윤종선 HLB이노베이션 대표는 "연간 80억 개 생산 규모의 리드프레임 사업을 기반으로 안정적인 수익을 확보하는 동시에, 차세대 CAR-T 플랫폼을 통해 고형암 치료제 시장을 겨냥하고 있다"고 설명했다.

특히 해당 CAR-T 기술은 기존 치료제 대비 독성 문제와 재발 가능성을 낮춘 구조로, 현재 미국에서 임상 1상이 진행 중이며 향후 글로벌 제약사와의 공동개발 및 기술이전도 추진할 계획이다.

HLB펩은 펩타이드 기반 의약품과 CDMO 사업을 중심으로 한 성장 전략을 제시했다. 신경재 대표는 "GLP-1 기반을 넘어서는 이중기전 비만 치료제 'GM217'을 개발 중이며, 오는 6월 비임상 완료할 계획"이라며 "미국 CGMP 인증 확보를 통해 글로벌 시장 진출 기반을 마련하고, 향후 완제 의약품과 화장품 영역까지 사업을 확장해 나갈 것"이라고 말했다.

HLB테라퓨틱스는 신경영양성각막염(NK) 치료제 글로벌 임상 3상 진행 상황을 공유하며 상반기 내 임상 종료 가능성을 제시했다. 안기홍 HLB테라퓨틱스 대표 "현재 환자 모집의 80% 이상이 완료됐고, 대부분 환자에 대한 치료도 마무리 단계"라며 "미국 임상 환경이 유럽과 달라 유의미한 결과 도출을 기대하고 있다"고 설명했다. 이어 뇌종양 치료제 파이프라인 역시 후속 임상 진입을 준비 중이라고 덧붙였다.

이 밖에도 HLB제넥스의 효소 사업 확대, HLB파나진의 AOC 플랫폼, HLB생명과학 및 HLB제약의 기존 사업 고도화 전략 등이 함께 제시되며 그룹 차원의 사업 포트폴리오가 구체화됐다.
 

nylee54@newspim.com

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로저스 쿠팡 대표 61억 주식 보상 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시대표가 대규모 주식을 보상받았다. 약 66억 원 규모의 성과조건부 주식보상(PSU)을 받은 지 두 달 만이다. 쿠팡의 모회사인 쿠팡Inc는 3일(현지 시간) 한국 법인 임시대표를 맡고 있는 로저스 최고관리책임자(CAO)겸 법무총괄에게 클래스A 보통주 양도제한조건부주식(RSU) 21만3884주를 부여했다고 공시했다. 쿠팡의 전날 정규장 종가(18.95달러)로 계산하면 405만3012달러, 한화 61억원 상당에 달하는 주식이다. 이 주식은 오는 7월 1일부터 분기별로 4회에 걸쳐 분할 수령할 수 있으며, 주식을 받으려면 해당일까지 근속해야 하는 조건이다. 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표. [사진=뉴스핌DB] 이 주식을 모두 수령하면 로저스 임시대표가 보유하게 되는 쿠팡 주식은 총 93만3041주로 늘어나게 된다. 그는 지난 2월에도 26만9588주의 주식을 받았다. 한편 쿠팡은 대규모 개인정보 유출 사태가 터진 직후인 지난해 12월, 쿠팡Inc 최고관리책임자(CAO) 겸 법무총괄인 해롤드 로저스를 한국법인 임시대표로 임명했다. 로저스 임시대표는 지난해 12월 30일 국회에서 열린 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서 허위 증언을 한 혐의로 고발당한 상태다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:49
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이란, 미군 F-15·A-10 잇따라 격추 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 이란전쟁에 투입된 미군 F-15 전투기와 A-10 공격기가 3일(현지시간) 이란군의 공격으로 각각 격추됐다고 CBS 뉴스 등 복수의 미국 매체가 미 정부 당국자를 인용해 보도했다. CBS 및 워싱턴포스트 등 미국 언론들은 3일 미군 전투기 F-15에 이어 A-10 공격기가 이란 남서부에서 이란의 공격을 받아 추락했다고 보도했다. 미국이 지난 2월28일 이란전쟁을 시작한 이후 미군 군용기가 이란군 공격으로 격추된 것은 이번이 처음이다. 추락된 전투기의 조종사 3명 중 2명은 구조됐고, 1명은 실종 상태다. 미군은 이란 남서부 후제스탄 주 일대에 수색·구조용 헬기 HH-60G와 연료 공급을 위한 C-130 급유기를 투입해 1명을 구조했다. 이 과정에서 헬기 2대도 이란군의 공격을 받아 일부 탑승자가 부상했지만 기지로 복귀한 것으로 파악됐다. 이란은 이날 F-15 전투기에 이어 미군의 A-10 선더볼트Ⅱ 워트호그 공격기도 호르무즈 해협 인근 게슘 섬 남단에서 격추해, 기체는 바다로 떨어졌다. 단독 탑승한 조종사 1명은 구조된 것으로 전해졌다. 도널드 트럼프 대통령은 NBC와 전화 인터뷰에서 미 군용기 격추가 이란과의 협상에 영향을 끼치느냐는 질문에 "전혀 아니다"라며 "이건 전쟁이고 우리는 전쟁 중"이라고 말했다. 격추된 군용기 2대의 임무는 확인되지 않았지만 격추 장소로 미뤄볼 때 각각 이란 내 인프라와 호르무즈 해협 주변을 타격하는 작전을 수행하고 있었을 것으로 추정된다. 현지시간 2026년 2월28일 이란 공습작전 (작전명 에픽 퓨리)에 투입된 미군 전투기 [사진=미 중부사령부] 트럼프 대통령은 지난 1일 대국민 연설에서 앞으로 2~3주 동안 이란을 강하게 타격해 '석기시대'로 되돌리겠다고 발표했다. 트럼프 대통령의 대국민 연설 이후 미군은 이란 수도 테헤란 인근 대형 교량을 공습으로 파괴한 데 이어 이란이 미국의 요구조건에 맞춰 전쟁 종식에 합의하지 않을 경우 이란 내 발전소도 타격하겠다고 예고했다. 이란 관영 파르스 통신은 미국이 지난 1일 우방국 중 한 곳을 통해 48시간 동안의 휴전을 제안했지만, 이란은 이를 거부했다고 보도했다. 트럼프가 유예했던 이란 내 발전소 등 에너지 인프라 공격 기간이 오는 6일 종료된다. 이번 사태는 전쟁의 중대 고비가 될 것이란 관측이 나온다. 한편 중부사령부에 따르면 현재까지 미군 사망자는 13명, 부상자는 300명 이상으로 집계된다. 로이터·입소스 등의 여론조사에 따르면 미국 국민의 27%만 이란 전쟁을 지지하고, 60%가 조속한 개입 종료를 원하고 있는 것으로 나타났다.   y2kid@newspim.com 2026-04-04 11:17

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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