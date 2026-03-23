HLB에프앤비, 진안 홍삼빌에 '언스크립트 바이 하얏트' 유치

전국 군 단위 최초…오는 2028년 신규 호텔까지 100실 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= HLB그룹의 F&B 전문 기업인 HLB에프앤비는 위탁 운영 중인 진안 '홍삼빌'에 글로벌 호텔 체인 하얏트의 업스케일 컬렉션 브랜드 '언스크립트 바이 하얏트' 유치를 확정했다고 23일 밝혔다.

회사에 따르면 홍삼빌 운영권자인 진안군과 하얏트는 20일 진안군청에서 '진안군·하얏트 브랜드 제휴 업무협약'을 체결했다. 이번 협약은 전국 군 단위 최초 사례라는 점에서 의미를 더한다. 언스크립트 바이 하얏트는 개별 호텔의 고유한 개성과 지역적 특색을 유지하면서도 글로벌 예약·멤버십 시스템을 결합해 차별화된 숙박 경험을 제공하는 브랜드다.

특히 기존 홍삼빌에 이어 마이산 북부 일원에 건립 중인 호텔 역시 하얏트 브랜드로 운영되며, 전체 객실은 총 100실 규모로 확대된다. 신규 호텔은 오는 8월 착공해 2028년 하반기 준공을 목표로 하며, 위탁 운영은 HLB에프앤비가 맡는다.

지난 20일 전북특별자치도 진안군수실에서 진행된 홍삼빌 브랜드 제휴 업무협약식에서 (좌측부터) 김종원 HLB그룹 부회장, 최경수 하얏트 부사장, 리콜라스 에이시 Area vice president-korea 하얏트 부사장, 진안군 전춘성 군수, 이경영 부군수, 정난경 관광과장이 기념촬영을 하고 있다. [사진=HLB에프엔비]

HLB에프앤비는 지난해 5월 공모를 통해 홍삼빌 위탁사업자로 선정됐다. 이후 지역 상생과 관광 활성화를 목표로 4억원을 투자해 4개월 간 시설 전반을 현대적 감각으로 새롭게 단장했다.

또한 진안군과 HLB에프앤비는 호텔 신축을 포함한 숙박 인프라 확충과 함께, 이번 하얏트 브랜드 유치를 계기로 진안 관광을 체류형·고급화 중심으로 전환한다는 전략이다. 마이산과 진안용담호, 국립진안고원산림치유원을 잇는 치유 관광 벨트를 구축하고, 인근 생태자원과 연계한 관광 인프라를 강화해 지역 경제에 새로운 활력을 불어넣을 계획이다.

하얏트가 진안을 파트너로 선택한 배경에는 천혜의 자연환경과 차별화된 관광 자산이 자리하고 있다. 미슐랭 가이드 최고 평가와 CNN이 선정한 '한국에서 가장 아름다운 사찰'을 품은 마이산을 중심으로 글로벌 관광지로서의 잠재력을 높게 평가받았다는 설명이다. 하얏트는 전 세계 76개국에서 1300여 개 호텔을 운영하며 글로벌 호텔 브랜드로서의 경쟁력을 입증해왔다.

김대용 HLB에프앤비 대표이사는 "이번 하얏트 브랜드 도입을 통해 홍삼빌은 글로벌 수준의 서비스와 운영 체계를 갖춘 업스케일 호텔로 새롭게 자리매김하게 될 것"이라며 "하얏트의 글로벌 네트워크와 운영 노하우를 기반으로 고객 경험을 한층 끌어올리고, 차별화된 콘텐츠를 통해 경쟁력 있는 호텔로 성장시켜 나가겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com