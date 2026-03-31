박윤영 KT 대표, 취임 첫 경영 행보로 정보 보안·네트워크 현장 점검

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = KT는 박윤영 대표이사가 취임 직후 첫 공식 일정으로 정보보안 및 네트워크 운용 현장을 찾아 통신 본연의 핵심 경쟁력 점검에 나섰다고 31일 밝혔다.

박 대표는 이날 오후 별도의 취임 행사 없이 경기도 과천에 위치한 'KT 네트워크·보안 관제센터'로 향했다. 이는 통신 서비스의 근간인 네트워크 안정성과 보안 경쟁력을 최우선 경영 과제로 삼겠다는 강력한 의지가 반영된 행보다.

KT는 박윤영 대표이사가 취임 직후 첫 공식 일정으로 경기도 과천에 위치한 KT 네트워크관제센터를 방문했다고 31일 밝혔다. KT 박윤영 대표가 주요 네트워크 인프라 현황에 대한 설명을 듣고 있다. [사진=KT]

현장에 도착한 박 대표는 가장 먼저 24시간 철야 근무 중인 직원들을 격려하며 인사를 나눴다. 이어 관제센터 운영 전반에 대한 브리핑을 청취하고 주요 설비와 실시간 운영 현황을 세밀하게 점검했다.

특히, 보안 운용 센터와 IT 통합 관제실 등을 차례로 방문해 고도화되는 사이버 위협에 대비한 사전 차단 프로세스와 긴급 대응 체계를 직접 확인했다.

박 대표는 이 자리에서 "어떠한 환경에서도 안정적인 네트워크를 운영하고 철저하게 보안에 대응하는 것이야 말로 고객 신뢰 회복의 진정한 출발점"이라고 역설하며 "현장 중심의 빠르고 실행력 있는 대응 체계를 지속적으로 강화해 대한민국 대표 ICT 인프라 사업자로서의 책임을 다하겠다"고 말했다.

yuniya@newspim.com