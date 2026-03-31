NH농협은행, 신보와 'K-콘텐츠 생산적 금융지원' 손 잡는다

농협은행, 신보에 20억원 특별출연…400억 규모 금융지원

문화산업 완성 보증, 특화보증 대상 기업 지원

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협은행, 한국콘텐츠진흥원, 신용보증기금은 콘텐츠 산업의 경쟁력을 강화하고 혁신기업을 지원하기 위한 'K-콘텐츠 생산적 금융지원' 업무협약을 체결했다고 31일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협은행, 한국콘텐츠진흥원, 신용보증기금은 콘텐츠 산업의 경쟁력을 강화하고 혁신기업을 지원하기 위한 'K-콘텐츠 생산적 금융지원' 업무협약을 체결했다고 31일 밝혔다.[사진=NH농협은행]2026.03.31 dedanhi@newspim.com

이번 협약으로 농협은행은 신용보증기금에 20억 원을 특별출연하고, 이를 기반으로 총 400억 원 규모의 금융지원을 실시한다. 지원대상은 신용보증기금의 ▲문화산업 완성보증 ▲문화산업 특화보증 대상 기업으로, 콘텐츠 기획·제작·사업화 및 콘텐츠IP 활용 기업 등 콘텐츠 산업 전반의 기업을 포함한다.

신용보증기금은 지원 기업에 대해 ▲최초 3년간 보증비율 100% 적용 ▲보증료 0.5%p 감면 혜택을 제공함에 따라 기업의 금융부담이 낮아질 것으로 기대된다.

NH농협은행 관계자는 "콘텐츠 산업은 국가 경쟁력을 견인하는 핵심 산업으로 콘텐츠 제작에 집중할 수 있는 금융환경을 조성하겠다"라며 "앞으로도 생산적 금융을 지속 확대해 실물경제 지원 역할을 강화할 것"이라고 밝혔다.

한편, 농협은행은 2026년을 생산적 금융 대전환의 해로 설정하며, 중소기업고객부를 기업성장지원부로 확대 재편해 생산적금융국을 두고, 신속한 자금지원을 위해 여신심사부에 전략산업심사국을 신설했다.

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